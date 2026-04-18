В Самарской области определён победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ДПС

В преддверии 90-летия со дня образования службы Госавтоинспекции Самарской области состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди сотрудников дорожно-патрульной службы.

В состязании приняли участие инспекторы дорожно-патрульной службы подразделений Госавтоинспекции Самарской области.

Испытания начались со сдачи зачётов по служебной и боевой подготовке, включая проверку знаний по оказанию необходимой медицинской помощи. Участники продемонстрировали высокий уровень готовности действовать в экстренных ситуациях.

Следующий этап прошёл в тире. Инспекторы ДПС продемонстрировали навыки стрельбы из пистолета Макарова, показав точность и уверенность в обращении с табельным оружием.

Затем участники состязались в физической подготовке и отработке боевых приёмов борьбы. Полицейские продемонстрировали свои умения в задержании правонарушителей с применением специальных техник.

Ключевым испытанием стало скоростное маневрирование. Этот этап потребовал от участников не только безупречного владения автомобилем в условиях городской среды, но и способности выполнять сложные манёвры в экстремальных ситуациях: на высокой скорости, с резкими поворотами и в ограниченном пространстве.

Все конкурсанты проявили высокий профессионализм, подтвердив свою готовность к выполнению служебных задач в любых условиях.

По итогам напряжённой борьбы определён победитель – сотрудник ДПС МУ МВД России "Сызранское". Он будет представлять Самарскую область на Всероссийском этапе конкурса, который запланирован в июне текущего года в городе Орел.