Жителей Самарской области приглашают принять участие в шестом сезоне Знание.Премия

Российское общество «Знание» запустило шестой сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до сентября 2026 года на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2025–2026 годах. Многолетняя лекторская деятельность будет отдельно отмечена в рамках новой номинации имени С.И. Вавилова. Знание.Премия реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Подать заявки можно в 16 номинациях, включая две новые. К Году единства народов России приурочена номинация «За вклад в сохранение единства народов России»: к участию приглашаются просветители и проекты, способствующие укреплению межнационального единства через общие традиционные ценности.

Для признания заслуг в лекторской деятельности и укрепления традиций отечественного просвещения учреждена номинация имени С.И. Вавилова — первого председателя Правления Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (с 1963 года — Общество «Знание»). Претендовать на номинирование могут представители разных сфер, демонстрирующие высокий уровень лекторского мастерства. При оценке достижений учитывается как многолетний труд, так и высокая интенсивность в области распространения достоверных знаний.

«Уже пять лет Знание.Премия выделяет лучших просветителей страны и демонстрирует, как высоко их труд ценится обществом и государством. В юбилейном сезоне награду получили рекордные 210 человек, церемонии впервые прошли во всех регионах России. Мы показали россиянам, что в ряды просветителей сегодня входят не только педагоги, но и герои СВО, олимпийские чемпионы, космонавты, главы регионов. Мы гордимся нашими номинантами и готовы отметить достойных просветителей в новом сезоне», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Экспертный совет Знание.Премия выберет лучшего просветителя и просветительский проект в каждом субъекте РФ и сформирует федеральный шорт-лист в 16 номинациях. С 2025 года претендовать на номинирование могут и соотечественники за рубежом.

Граждане других стран приглашаются к участию в номинации «Иностранный просветитель года». Она направлена на признание тех, кто борется с фальсификацией и объективно освещает исторические факты о России, рассказывает о новых возможностях и перспективах в стране, о ее роли на международной арене в разных сферах.

Знание.Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. За пять сезонов проект собрал 65 984 заявки из 89 регионов России и 79 зарубежных стран.

 

