Цикл лекций «Уроки безопасности в сети Интернет» прошел в образовательных учреждениях Самарской области

Вопросам безопасности в сети в Самарской области уделяется большое внимание. На регулярной основе в образовательных учреждениях рассказывают о правилах поведения в сети, подсказывают, как противостоять кибербуллингу, троллингу, моббингу. Причем мероприятия охватывают не только старшеклассников, но и тех, кто только делает первые шаги в сети. В апреле в продолжение этой работы в школах Самарской области прошел цикл лекций «Уроки безопасности в сети Интернет» с участием сотрудников МВД.

На этой неделе профилактические беседы по кибербезопасности прошли в 25 учебных заведениях региона, включая Тольятти и Сызрань. В будущем географию планируют расширять. На занятиях разбирают реальные схемы: дропперство, переводы денег через чужие карты, предложения легкого заработка. В самарской школе №77 о правилах поведения в сети Интернет, о противодействии мошенникам и наказании за нарушение закона подросткам рассказал начальник Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) ГУ МВД России по Самарской области Михаил Иванча.

Полковник полиции поделился самыми распространенными схемами злоумышленников и рекомендовал подросткам не разглашать личные данные и коды из смс-сообщений третьим лицам, напомнил правила поведения в соцсетях и мессенджерах.

Особое внимание уделили деятельности дропперов - подставных лиц, которые занимаются нелегальным выводов средств с банковских карт. Как правило, ими становятся несовершеннолетние. «Как только ребенок получает возможность иметь свою банковскую карту, он становится «лакомой добычей» для мошенников. Государство предпринимает много мер для блокировки банковских карт злоумышленников – дольше суток «дропперская карта» не живет. И они вынуждены постоянно подбирать новых «дроппов»: подростки - самая благодатная аудитория», - рассказал Михаил Иванча.

Полковник полиции подчеркнул: все предложения «быстро заработать» необходимо отвергать. Схема противозаконна, а наказание - неминуемо. По статистике, самая распространенная ситуация – это желание подростка скрыть участие в противозаконных действиях и решить проблему самостоятельно. Эксперты особенно акцентировали на этом внимание в ходе урока: при попадании в подобную ситуацию необходимо сразу сообщить родителям или педагогам. Не пытаться решить проблему самостоятельно и не скрывать случившееся.

«К сожалению, случаи вовлечения подростков в незаконные действия через интернет-коммуникацию – нередки. Проведение тематических уроков помогает ребятам начать разговор на эти темы. Они обсуждают друг с другом, начинают искать выходы, беседа очень активно идет на уроке. Иногда, когда ребенок не может сказать это в классе, он подходит один на один педагогу рассказывает», - отметила Елена Кузьмина, учитель информатики школы №77 г.о. Самара.

Урокам цифровой грамотности для повышения защищенности детей и людей старшего поколения от мошенников уделено большое внимание в Народной программе партии «Единая Россия».

Тематические беседы по цифровой грамотности в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах Самарской области на постоянной основе будут проводиться и дальше.