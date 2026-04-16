Самарские транспортные полицейские и общественники продолжают говорить со школьниками

При поддержке Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте самарские транспортные полицейские продолжают говорить о важном. Мероприятия проходят в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2026».

Целью мероприятия является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, а также пресечение вовлечения подрастающего поколения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Одна из таких встреч состоялась с учениками 8-11 классов МБОУ «Школа № 18 имени Героя Великой Отечественной войны А.М. Бондарева» г.о. Самара.

В начале встречи инспектор отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ лейтенант полиции Владлена Самарская рассказала о вреде курения, употребления спиртных напитков и наркотических средств. Напомнила об административной ответственности, которая наступает за совершение правонарушений. Особое внимание она обратила на незаконный оборот наркотических средств, за который предусмотрена уголовная ответственность.

Лейтенант полиции также напомнила об осторожном общении с незнакомыми, которые могут вовлечь в совершение преступления, квалифицируемое как террористический акт.

Далее начался увлекательный интерактив. В диалог с ребятами вступила лектор волонтерского движения в Самаре «Время перемен» Ольга Красильникова. Она помогла ребятам вспомнить и выстроить от отрицательных к положительным до высшего эмоциональные состояния человека, попутно обсуждая то, как организм справляется с ними. Вместе с ребятами разобрали все этапы пагубного изменения организма при приеме алкоголя, а также серьезные необратимые последствия, происходящие при употреблении наркотиков.

По окончании общения с лектором ребятам было предложено анонимно поделиться своими впечатлениями. Как показали ответы, данная тема никого не оставила равнодушным.

В рамках разговора о важном вместе с ребятами вспомнили основные достижения отечественной космонавтики и какой вклад сделала самарская земля для развития космической отрасли.

По окончании встречи каждый из присутствующих свой лучик света вместе со своими целями и мечтами направили во Вселенную.