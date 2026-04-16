Самарские транспортные полицейские и общественники продолжают говорить со школьниками

В Самаре на территории музея «Ракетно-космического центра «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»-2026.
Более 6 тысяч идей, объединенных темой космоса: в губернии подвели итоги фестиваля «КосмоФест-2026»
В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб.
65 лет полета Гагарина: самарские студенты, ветераны и молодёжь составили послание, которое увидели с космоса
До 31 мая в Самаре продлено ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, по улице Литвинова в связи с ремонтом системы водоотведения.
В Самаре продлено ограничение движения транспорта по улице Литвинова
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
18 апреля  в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Владыки Феодосия состоится Пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «
«Солнечный круг»: в Самаре пройдет Пасхальный фестиваль творчества детей с ОВЗ
В ПривГУПС приступили к подготовке проводников из числа студентов университетского комплекса в рамках нового профориентационного проекта «Волжская рокада».
В ПривГУПС стартовал проект подготовки проводников «Волжская рокада»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Самарские транспортные полицейские и общественники продолжают говорить со школьниками

Самарские транспортные полицейские и общественники продолжают говорить со школьниками

При поддержке Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте самарские транспортные полицейские продолжают говорить о важном. Мероприятия проходят в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2026».

Целью мероприятия является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, а также пресечение вовлечения подрастающего поколения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Одна из таких встреч состоялась с учениками 8-11 классов МБОУ «Школа № 18 имени Героя Великой Отечественной войны А.М. Бондарева» г.о. Самара.

В начале встречи инспектор отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ лейтенант полиции Владлена Самарская рассказала о вреде курения, употребления спиртных напитков и наркотических средств. Напомнила об административной ответственности, которая наступает за совершение правонарушений. Особое внимание она обратила на незаконный оборот наркотических средств, за который предусмотрена уголовная ответственность.

Лейтенант полиции также напомнила об осторожном общении с незнакомыми, которые могут вовлечь в совершение преступления, квалифицируемое как террористический акт.

Далее начался увлекательный интерактив. В диалог с ребятами вступила лектор волонтерского движения в Самаре «Время перемен» Ольга Красильникова. Она помогла ребятам вспомнить и выстроить от отрицательных к положительным до высшего эмоциональные состояния человека, попутно обсуждая то, как организм справляется с ними. Вместе с ребятами разобрали все этапы пагубного изменения организма при приеме алкоголя, а также серьезные необратимые последствия, происходящие при употреблении наркотиков.

По окончании общения с лектором ребятам было предложено анонимно поделиться своими впечатлениями. Как показали ответы, данная тема никого не оставила равнодушным.

В рамках разговора о важном вместе с ребятами вспомнили основные достижения отечественной космонавтики и какой вклад сделала самарская земля для развития космической отрасли.

По окончании встречи каждый из присутствующих свой лучик света вместе со своими целями и мечтами направили во Вселенную.

Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
16 апреля 2026  18:25
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
16 апреля 2026  13:52
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
16 апреля 2026  13:48
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
