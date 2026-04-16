Возгорание сухой травы общей площадью 600 квадратных метров тушили в Похвистневском районе

16 апреля в 09:10 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании сухой травы в Похвистневском районе, 2,5 километра западнее села Нижнеягодное. На место вызова незамедлительно был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 103 Отряда № 35.

По прибытии к месту вызова было установлено, что горит сухая трава на площади 200 квадратных метров. На тушение были поданы 1 ствол «Б» и 3 ранцевых огнетушителя. В 09:26 - объявлена локализация пожара, в 09:30 – ликвидация открытого горения.

Спустя час, в 10:04, поступило сообщение о возгорании сухой травы в городе Похвистнево, в 700 метрах от улицы Гоголя. На место пожара были направлены два пожарных расчета 102-й Части 35-го Отряда, по прибытии – установлено: горит сухая трава на площади 400 квадратных метров. На тушение были поданы 2 ствола «Б» и 6 ранцевых огнетушителей, в 10:18 - объявлена локализация пожара, в 10:24 – ликвидация открытого горения.

Причины возгораний устанавливаются.



Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» напоминает жителям и гостям Самарской области о необходимости неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"