Выставку нейрокартин «Загадки космоса» прошла в Самаре

10 апреля в Самаре прошла выставка нейрокартин «Загадки космоса», приуроченная ко Дню космонавтики. На выставке были представлены работы нейрохудожника Максима Мельникова — уроженца Самары, лучшего AI-фотографа мира по версии международного конкурса 35AWARDS в 2025 году.



Выставка объединяет искусство, науку и современные технологии: в основе работ лежат уникальные изображения, сгенерированные с помощью ИИ-помощника ГигаЧат на базе флагманских моделей от Сбера. Интерактивным дополнением экспозиции стал созданный с помощью ГигаЧат подкаст, в котором ИИ-помощник отвечает на вопросы о загадках космоса. Прослушать их посетители выставки могут прямо во время ее просмотра.



Выставка стала частью экспозиций двух музеев — «Комплекс дачи К.П. Головкина» в Самаре и «Парк покорителей космоса» в Энгельсском районе. До конца года выставка пройдёт и в других регионах Поволжья. Отметим, что нейрокартины впервые представили в двух регионах — в Самарской и Саратовской областях.

Фото: пресс-служба администрации Самары