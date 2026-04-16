Как ветераны СВО региона возвращаются к активной жизни через спорт

Вовлечение ветеранов специальной военной операции в занятия спортом и физкультурой – важное направление работы Государственного фонда «Защитники Отечества». Сегодня спорт – один из ключевых элементов реабилитации героев с тяжелыми ранениями, которые возвращаются к мирной жизни.

Системная работа по вовлечению ветеранов специальной военной операции в занятия физической культурой и спортом в Самарской области уже приносит ощутимые результаты. Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» последовательно выстраивает партнерские отношения с профильными организациями. Так, было заключено соглашение с региональным Министерством спорта, а также с Федерацией физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (ЦАФКАС). Кроме того, еще в июле 2023 года вышел приказ Минспорта, предоставляющий участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей беспрепятственный доступ на государственные спортивные объекты. Эта норма стала фундаментом для дальнейших шагов.

По итогам 2025 года при участии филиала было организовано 80 спортивных мероприятий, которые охватили более тысячи ветеранов. Из них 150 человек уже систематически занимаются адаптивными видами спорта, а свыше 50 – являются победителями и призерами всероссийских соревнований.

Фонд активно обеспечивает ветеранов специальными средствами реабилитации. В частности, выдано более 20 спортивных протезов для нижних конечностей, в том числе предназначенных для игровых, беговых и зимних видов спорта. Параллельно фонд предоставляет спортивные кресла-коляски, позволяющие заниматься самыми разными дисциплинами.

Особое место в этой работе занимает всероссийский проект «Кубок Защитников Отечества», который фонд реализует совместно с Минспортом РФ, Паралимпийским комитетом России и региональными властями. Только в региональном этапе Кубка в 2026 году приняли участие 80 ветеранов. Соревнования проходят по армрестлингу, настольному теннису, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, волейболу сидя, дартсу и плаванию.

«Межрегиональные, региональные и муниципальные соревнования «Кубок Защитников Отечества» помогают формировать платформу для обмена опытом, взаимопомощи и популяризации здорового образа жизни среди ветеранов. Продолжим нашу работу, чтобы у каждого ветерана и его близких был широкий выбор занятий по душе и свой путь развития в разных видах спорта – вне зависимости от обстоятельств. Эти соревнования объединяют героев со всей страны, предоставляя им возможность восстанавливать физическое здоровье, находить новый смысл, укреплять дух товарищества и доказывать самим себе, что жизнь после тяжелых ранений продолжается. Через спорт ветераны обретают уверенность в себе и вдохновляют других», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

При этом география и уровень стартов постоянно расширяются. В ноябре 2025 года в рамках международного форума «Россия – спортивная держава» состоялся фиджитал-турнир «Кубок Победы. Волга», собравший более 100 ветеранов из 13 субъектов Российской Федерации. Соревнования проходили по восьми дисциплинам: фиджитал-сквош, фиджитал-бокс, фиджитал-гонки, фиджитал-баскетбол, фиджитал-велогонки, фиджитал-пятиборье, двоеборье (тактическая стрельба) и фиджитал-легкая атлетика. Тогда же прошел Кубок Защитников Отечества по плаванию со 100 участниками из 26 регионов РФ и Беларуси, а также чемпионат России по следж-хоккею, объединивший свыше 150 ветеранов из 8 регионов.

Следж-хоккей в Самарской области развивается особенно активно. Здесь созданы две команды из 26 ветеранов СВО: СХК «Лада» из Тольятти (которая уже является членом высшей лиги чемпионата страны) и самарский СХК ЦСК ВВС. А 21–22 мая 2026 года в Самаре планируется проведение любительской лиги по следж-хоккею.

Параллельно развиваются и принципиально новые форматы: кибатлетика, адаптивная дисциплина, в которой спортсмены с использованием ассистивных технологий и средств реабилитации соревнуются в выполнении повседневных задач. Организаторами соревнований по кибатлетике выступили Государственный фонд «Защитники Отечества» по Самарской области, региональное Министерство спорта и Самарский центр протезирования и ортопедии «Без барьеров». Участниками стали 20 ветеранов СВО.

Важно, что герои не только сами возвращаются в спорт, но и начинают обучать других. Это наглядно демонстрирует динамика заявок на конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» по направлению «Инструктор по адаптивной физической культуре». Если в 2025 году было подано всего 2 заявки, то в 2026-м их уже 14. Итоговые соревнования пройдут в Казани с 26 июня по 1 июля.

В планах филиала на 2026 год – вовлечение ветеранов в легкую атлетику (бег), лыжные гонки, сноуборд, танцы, волейбол, футбол и хэндбайки (велосипеды с ручным приводом). Продолжится обеспечение спортивными креслами-колясками для занятий следж-хоккеем, фехтованием, футболом и регби. Кроме того, совместно с Министерством спорта Самарской области и органами местного самоуправления запланировано дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры.

Как подчеркивает руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Самарской области Н.В. Полянскова:

«Победа обязательно будет за нами - и на спортивных аренах, и в мирной жизни.

Фото: пресс-служба самарского филиала госфонда «Защитники Отечества»