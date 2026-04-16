В самарском  Дворце спорта проходит расширенное заседание коллегии минспорта Самарской области

В четверг, 16 апреля, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит расширенное заседание коллегии министерства спорта Самарской области. В ней принимают участие руководители спортивных учреждений и организаций, представители общественных объединений, заслуженные тренеры и спортсмены, специалисты сферы физкультуры и спорта.

Вместе с врио заместителя губернатора Дмитрием Яковлевым они оценят результаты совместной работы в 2025 году, обсудят наиболее актуальные вопросы, задачи и перспективы развития отрасли.

Говоря об итогах совместной работы, Дмитрий Яковлев подчеркнул, что в развитии отрасли физкультуры и спорта достигнуты значимые результаты. Один из ключевых – в регионе начали появляться новые спортивные сооружения и площадки как для проведения турниров, так и для массового спорта. Это помогает выполнять одну из главных задач по привлечению еще большего числа жителей к регулярным занятиям физической культурой.

Сегодня 62,5% жителей региона делают выбор в пользу здорового образа жизни и спорта.

