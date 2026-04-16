Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля

18 апреля в областной столице на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч в рамках 25 тура МИР Российской Премьер-лиги. В эту субботу в 15:30 на самарском поле встретятся футбольные команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «ЦСКА» (г. Москва).

Для удобства болельщиков перед субботним матчем с 13:30 до 15:30 и после футбольного поединка с 17:30 до 18:30 автобусы маршрутов № 1 и № 67 будут заезжать на территорию стадиона. Также в этот день с 13:30 до 18:00 перевозчик «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусов, проходящих в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары обеспечит повышенный контроль за движением трамваев №№ 11, 12, 22, 24 и 25.

Отметим, что общественный транспорт будет отправляться с незначительным интервалом, по мере наполнения салонов.

Напоминаем также, что участок трамвайной линии по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до Постникова оврага временно закрыт для движения городского пассажирского электротранспорта в обоих направлениях в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей. Для минимизации неудобств вдоль улицы Ново-Садовой ходят бесплатные компенсационные автобусы. С режимом их работы, а также со скорректированными схемами движения трамваев №№ 5, 20, 20к, 22 и 24 можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.