После районных средников в Самаре городские службы вывезли более 350 тонн мусора

15 апреля в Самаре состоялся второй санитарный средник с начала генеральной уборки города. В Красноглинском, Промышленном и Кировском районах Самары уже состоялось более 15 акций по уборке общественных пространств. По предварительным данным, в них приняло участие более 30 тысяч человек. Основные участники средников и субботников – сотрудники предприятий, молодежь, активные жители, общественные организации, ТОС, муниципальные и государственные служащие и депутаты. Они собрали более 350 тонн мусора, который был оперативно вывезен на полигон.

В Красноглинском районе в средниках приняли участие более 1800 человек. Так, в рамках серии экологических мероприятий акции «Зеленая весна» и Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» прошел средник в сквере имени Академика Н.Д. Кузнецова, в котором приняли участие 130 человек. Данная территория входит в ТОП-20 объектов благоустройства, которые могут преобразиться по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году.



«Традиционно сквер имени Академика Н.Д. Кузнецова в перечне общественных территорий, на которых мы проводим уборку от листвы и мусора, оставшихся после зимы. Мы заботимся о чистоте и порядке в районе, активная роль в этой работе принадлежит нашей молодежи — они поддерживают все наши предложения, инициативы, заботятся наравне со службами благоустройства о чистоте и порядке в парках, скверах и на других общественных локациях. Уверен, что все участники средника поддержат сквер и в ходе рейтингового голосования с 21 апреля по 12 июня в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”», - сказал глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов.



Сотрудники администрации Кировского района вместе с активными жителями и территориальными общественными самоуправлениями навели порядок на одной из знаковых территорий района — Аллее Трудовой Славы по проспекту Юных Пионеров. «Это не просто зеленая зона, а место с огромной исторической значимостью для нашего района и города в целом, поэтому поддерживать здесь чистоту и порядок — наша общая задача и уважение к прошлому. Благодарим каждого, кто не остался в стороне и лично внес вклад в преображение района!» – подчеркнул глава Кировского района Самары Игорь Рудаков.



Активные жители при поддержке администраций районов наводят порядок и на неразграниченных территориях. Актив ТОС «Первый Приволжский микрорайон» и жители Промышленного района приняли участие в уборке территории на улице Димитрова. «Мы всегда выбираем для работы незакрепленные территории между многоквартирными домами, общие для всех жителей близлежащих домов, чтобы сообща убрать скопившийся мусор. Приятно выходить во двор и видеть его чистым и уютным, знать, что это результат также и твоих личных усилий», – отметила председатель ТОС «Первый Приволжский микрорайон» Наталья Хаткевич.

