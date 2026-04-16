18 апреля  в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Владыки Феодосия состоится Пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «
«Солнечный круг»: в Самаре пройдет Пасхальный фестиваль творчества детей с ОВЗ
18 апреля 2026 года в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе (Самара, ул. Ново-Садовая, 260) по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Владыки Феодосия состоится Пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг». Его участниками станут детские творческие коллективы, членами которых являются ребята с различными видами нарушения здоровья и развития. Начало мероприятия – в 10:00.

Организаторами фестиваля «Солнечный круг» являются Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Отцы России» и Духовно-просветительский центр «Кириллица». Как отмечают организаторы события, участие в фестивале примут около 150 юных самарцев. Это дети и подростки с ментальными нарушениями, ДЦП, нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями органов слуха и зрения, задержкой психического развития. (0+)

На фестивале выступят ребята с ментальными нарушениями и их семьи, воспитанники организаций ГКУ СО «ЦП ДОПР «Иволга» (коррекционный), ДИИД «Парус Надежды», СГООДИР «Дети-Ангелы», СООО «Самарские солнышки», ДПЦ «Кириллица» при Храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, СГООИК «Ассоциация Десница», СГОО «Остров надежды», Студии инклюзивного творчества, БФ «Доброделание», БФ «Источник веры», театра-студии «МиРок» и других.

Для детей с ОВЗ организуют мастер-классы педагоги дополнительного образования МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара и ДПЦ «Кириллица». Акцию «Дети – детям» проведут воспитанники подросткового клуба по месту жительства «Ритм» ЦДОД «Искра», МБДОУ «Детский сад № 146», учащиеся МОУ школы № 102.

В программе фестиваля «Солнечный круг»: 10:00-10:45 – мастер-классы для детей с ОВЗ и гостей проекта (фойе, 1-й этаж); 10:45-11:00 – праздничный молебен; 11:00-12:15 – концерт (концертный зал, 2-й этаж); 12:15-12:45 – награждение участников фестиваля. Вручение Пасхальных подарков. Акция «Дети-детям».

 

