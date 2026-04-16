В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб.
65 лет полета Гагарина: самарские студенты, ветераны и молодёжь составили послание, которое увидели с космоса
65 лет полета Гагарина: самарские студенты, ветераны и молодёжь составили послание, которое увидели с космоса

157
В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб.

Полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года открыл эпоху пилотируемой космонавтики и навсегда изменил представление человечества о возможностях науки и технологий. В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб.

Студенты самарских колледжей и университетов, ветераны специальной военной операции и представители молодёжных объединений выстроились в живую инсталляцию, сформировав надпись «Самара Космос 65». Мероприятие стало продолжением Недели космоса, которая будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий по распоряжению Владимира Путина.

В построении приняли участие более 1,5 тыс. человек: студенты, ветераны СВО, участники движения «Молодая гвардия Единой России». Ровно в 13:50 над городом прошёл спутник с аппаратурой дистанционного зондирования –  именно в это мгновение живая фигура была зафиксирована с орбиты.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов поздравил участников от имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева: «От имени губернатора Самарской области поздравляем вас с 65-летием со дня первого полёта человека в космос. Для Самарской области это особая дата. Тысячи наших земляков трудились над тем, чтобы это свершилось».

Руководитель регионального штаба Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» Антон Родионов подчеркнул: «Вся молодёжь Самары сегодня объединилась, чтобы заявить на всю страну и даже на весь мир: мы – космическая столица нашей страны. Мы помним достижения наших предков, Сергея Павловича Королёва, Юрия Алексеевича Гагарина, Циолковского. Но также мы горды тем, что сегодня наши самарские космонавты, такие как Олег Кононенко, продолжают славные отечественные традиции. У нас много ребят, которые сегодня учатся в самарских вузах, в будущем планируют связать свою жизнь с космосом».

Руководитель штаба «Молодой гвардии» Самарского района Кирилл Бунин отметил важность юбилейной даты: «Посыл, конечно же, самый главный – это сохранение исторической памяти. Для меня участие в таком событии – это заряд большого позитива, большой энергии».

Впечатлениями поделились и ветераны специальной военной операции. Максим Баранович рассказал: «В таком большом флешмобе я участвовал впервые и очень доволен, что все действовали как один человек. Главное впечатление от мероприятия – радость от чувства причастности к чему-то глобальному». Алексей Селиванов добавил: «Ощущение того, что прикоснулся к чему-то космическому».

Для тех, кто стоял в строю, этот день стал возможностью прикоснуться к большой истории и подтвердить статус Самары как одного из центров космического наследия России.

 

Фото:  со спутника – Роскосмос

 

