В Самаре на территории музея «Ракетно-космического центра «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»-2026.
Более 6 тысяч идей, объединенных темой космоса: в губернии подвели итоги фестиваля «КосмоФест-2026»
В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб.
65 лет полета Гагарина: самарские студенты, ветераны и молодёжь составили послание, которое увидели с космоса
До 31 мая в Самаре продлено ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, по улице Литвинова в связи с ремонтом системы водоотведения.
В Самаре продлено ограничение движения транспорта по улице Литвинова
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
18 апреля в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Владыки Феодосия состоится Пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «
«Солнечный круг»: в Самаре пройдет Пасхальный фестиваль творчества детей с ОВЗ
В ПривГУПС приступили к подготовке проводников из числа студентов университетского комплекса в рамках нового профориентационного проекта «Волжская рокада».
В ПривГУПС стартовал проект подготовки проводников «Волжская рокада»
В Самаре продлено ограничение движения транспорта по улице Литвинова

До 31 мая в Самаре продлено ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, по улице Литвинова в связи с ремонтом системы водоотведения.

До конца суток 31 мая в областной столице продлено ограничение движения транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной. Напомним, здесь ресурсоснабжающая компания проводит плановую замену изношенного участка канализационного коллектора – магистрального трубопровода диаметром 800 мм и длиной 802 метра. Это позволит повысить надежность водоотведения для жителей Кировского района. Работы организованы в соответствии с инвестпрограммой на текущий год. Перекладка ведется на глубине 4-5 метров открытым способом, так как технические условия не позволяют провести замену трубопровода бестраншейно. Кроме того, проект предусматривает реконструкцию и строительство 17 смотровых колодцев. Современные материалы обеспечат высокий срок технического обслуживания сети и герметичность системы.

Автомобилистов просят временно пользоваться объездным маршрутом – участком Зубчаниновского шоссе (от Конного проезда до улицы Конструктивной), далее с выездом на улицу Литвинова.

Обращаем внимание пассажиров общественного транспорта на то, что в период ремонта он следует по скорректированным трассам следующим образом:
- автобусы № 27 «Безымянский рынок – Кинотеатр «Луч» – Безымянский рынок» с кольцевым направлением поедут от остановочного пункта «Магазин» до улицы Магистральной – по Зубчаниновскому шоссе, далее по своему маршруту;
- автобусы № 75 «Автостанция «Аврора» – Поселок Аэропорт-2» будут ходить в прямом направлении по Зубчаниновскому шоссе от остановки «Магазин» до улицы Магистральной, далее – по своему маршруту, в обратном направлении – по обычному маршруту;
- автобусы № 87 «Северное шоссе – Станция метро «Кировская» в прямом направлении будут осуществлять перевозки по своему маршруту, в обратном направлении – от остановки «Магазин» по Зубчаниновскому шоссе до улицы Магистральной, далее – без изменений.

С временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в приложениях. Просим горожан заблаговременно планировать свои поездки.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

