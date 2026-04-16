В Самаре продлено ограничение движения транспорта по улице Литвинова

До конца суток 31 мая в областной столице продлено ограничение движения транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной. Напомним, здесь ресурсоснабжающая компания проводит плановую замену изношенного участка канализационного коллектора – магистрального трубопровода диаметром 800 мм и длиной 802 метра. Это позволит повысить надежность водоотведения для жителей Кировского района. Работы организованы в соответствии с инвестпрограммой на текущий год. Перекладка ведется на глубине 4-5 метров открытым способом, так как технические условия не позволяют провести замену трубопровода бестраншейно. Кроме того, проект предусматривает реконструкцию и строительство 17 смотровых колодцев. Современные материалы обеспечат высокий срок технического обслуживания сети и герметичность системы.



Автомобилистов просят временно пользоваться объездным маршрутом – участком Зубчаниновского шоссе (от Конного проезда до улицы Конструктивной), далее с выездом на улицу Литвинова.



Обращаем внимание пассажиров общественного транспорта на то, что в период ремонта он следует по скорректированным трассам следующим образом:

- автобусы № 27 «Безымянский рынок – Кинотеатр «Луч» – Безымянский рынок» с кольцевым направлением поедут от остановочного пункта «Магазин» до улицы Магистральной – по Зубчаниновскому шоссе, далее по своему маршруту;

- автобусы № 75 «Автостанция «Аврора» – Поселок Аэропорт-2» будут ходить в прямом направлении по Зубчаниновскому шоссе от остановки «Магазин» до улицы Магистральной, далее – по своему маршруту, в обратном направлении – по обычному маршруту;

- автобусы № 87 «Северное шоссе – Станция метро «Кировская» в прямом направлении будут осуществлять перевозки по своему маршруту, в обратном направлении – от остановки «Магазин» по Зубчаниновскому шоссе до улицы Магистральной, далее – без изменений.



С временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в приложениях. Просим горожан заблаговременно планировать свои поездки.

