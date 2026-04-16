Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике 

188
25 апреля 2026 года по всей стране пройдёт масштабный Всероссийский субботник. Самарская область также станет частью этого значимого мероприятия.

25 апреля 2026 года по всей стране пройдёт масштабный Всероссийский субботник. Самарская область также станет частью этого значимого мероприятия. В порядок приведут созданные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» территории, а также пространства, благоустроенные ранее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ожидается, что в мероприятии примут участие все 88 регионов РФ и город Байконур. 
Субботник –  давняя добрая традиция, которая объединяет людей и дает еще один повод проявить заботу о природе и родном городе. Его главные цели –  улучшить экологическую обстановку в населённых пунктах и их окрестностях, а также вовлечь жителей в процессы улучшения общественных пространств в своих городах. В прошлом году в субботнике участвовало порядка 1,5 млн человек, работы велись на территории свыше 2 тыс. муниципальных образований.
«Один из ключевых приоритетов федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” — вовлечение граждан в принятие решений по благоустройству. Участие во Всероссийском субботнике – это прекрасная возможность проявить заботу об окружающей среде и лично внести вклад в преображение общественных пространств. Эта инициатива не только помогает нам вместе наводить порядок на улицах, во дворах, парках и скверах, но и даёт каждому жителю шанс поучаствовать в общественно-полезной работе, быть причастным к масштабным программам развития и положительным изменениям в своих районах, населенных пунктах, городах. Организовывать субботник в период проведения Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня стало хорошей традицией. С каждым годом в нём участвует всё больше жителей, которые сами выбирают, как будет выглядеть их город», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.
Участники займутся уборкой дворов и общественных зон, высадкой цветов и деревьев, приведением в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраской лавочек, цоколей и ограждений, наведением чистоты в подъездах. Кроме того, запланированы мастер-классы, спортивные состязания, лекции и воркшопы.
В Самаре субботник пройдет на территории парков «Молодежный», «Воронежские озера», бульваре Челюскинцев. 
Президентом поставлена задача улучшить среду для жизни в опорных населённых пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» меняет облик городов и сёл, задаёт новые стандарты качества жизни, формирует благоприятную среду для накопления социального капитала. По программе нацпроекта благоустраиваются общественные пространства – набережные, парки, скверы, улицы, спортивные площадки, а также реализуются проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. Всего в стране за время действия нацпроекта обновлено более 80,6 тыс. пространств и реализовано 1154 проекта-победителя конкурса. В Самарской области обновлена 2981 территория и реализовано 22 проекта-победителя конкурса.
Жители активно вовлекаются в решение вопросов благоустройства: с 2021 года во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства зафиксировано 68 млн голосов. Во всероссийской акции примут участие волонтеры платформы Добро РФ. Они расскажут горожанам о предстоящем онлайн-голосовании на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru и помогут сделать выбор. Повлиять на позитивные изменения в своём городе может любой гражданин старше 14 лет. 

 

