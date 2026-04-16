Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике 

25 апреля 2026 года по всей стране пройдёт масштабный Всероссийский субботник. Самарская область также станет частью этого значимого мероприятия. В порядок приведут созданные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» территории, а также пространства, благоустроенные ранее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ожидается, что в мероприятии примут участие все 88 регионов РФ и город Байконур.

Субботник – давняя добрая традиция, которая объединяет людей и дает еще один повод проявить заботу о природе и родном городе. Его главные цели – улучшить экологическую обстановку в населённых пунктах и их окрестностях, а также вовлечь жителей в процессы улучшения общественных пространств в своих городах. В прошлом году в субботнике участвовало порядка 1,5 млн человек, работы велись на территории свыше 2 тыс. муниципальных образований.

«Один из ключевых приоритетов федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” — вовлечение граждан в принятие решений по благоустройству. Участие во Всероссийском субботнике – это прекрасная возможность проявить заботу об окружающей среде и лично внести вклад в преображение общественных пространств. Эта инициатива не только помогает нам вместе наводить порядок на улицах, во дворах, парках и скверах, но и даёт каждому жителю шанс поучаствовать в общественно-полезной работе, быть причастным к масштабным программам развития и положительным изменениям в своих районах, населенных пунктах, городах. Организовывать субботник в период проведения Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня стало хорошей традицией. С каждым годом в нём участвует всё больше жителей, которые сами выбирают, как будет выглядеть их город», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Участники займутся уборкой дворов и общественных зон, высадкой цветов и деревьев, приведением в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраской лавочек, цоколей и ограждений, наведением чистоты в подъездах. Кроме того, запланированы мастер-классы, спортивные состязания, лекции и воркшопы.

В Самаре субботник пройдет на территории парков «Молодежный», «Воронежские озера», бульваре Челюскинцев.

Президентом поставлена задача улучшить среду для жизни в опорных населённых пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» меняет облик городов и сёл, задаёт новые стандарты качества жизни, формирует благоприятную среду для накопления социального капитала. По программе нацпроекта благоустраиваются общественные пространства – набережные, парки, скверы, улицы, спортивные площадки, а также реализуются проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. Всего в стране за время действия нацпроекта обновлено более 80,6 тыс. пространств и реализовано 1154 проекта-победителя конкурса. В Самарской области обновлена 2981 территория и реализовано 22 проекта-победителя конкурса.

Жители активно вовлекаются в решение вопросов благоустройства: с 2021 года во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства зафиксировано 68 млн голосов. Во всероссийской акции примут участие волонтеры платформы Добро РФ. Они расскажут горожанам о предстоящем онлайн-голосовании на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru и помогут сделать выбор. Повлиять на позитивные изменения в своём городе может любой гражданин старше 14 лет.

