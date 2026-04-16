С начала 2026 года более 60 семей участников СВО получили поддержку в самарском центре «Сердце воина»

В Самаре на территории музея «Ракетно-космического центра «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»-2026.
Более 6 тысяч идей, объединенных темой космоса: в губернии подвели итоги фестиваля «КосмоФест-2026»
В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб.
65 лет полета Гагарина: самарские студенты, ветераны и молодёжь составили послание, которое увидели с космоса
До 31 мая в Самаре продлено ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, по улице Литвинова в связи с ремонтом системы водоотведения.
В Самаре продлено ограничение движения транспорта по улице Литвинова
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
18 апреля  в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Владыки Феодосия состоится Пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «
«Солнечный круг»: в Самаре пройдет Пасхальный фестиваль творчества детей с ОВЗ
В ПривГУПС приступили к подготовке проводников из числа студентов университетского комплекса в рамках нового профориентационного проекта «Волжская рокада».
В ПривГУПС стартовал проект подготовки проводников «Волжская рокада»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С начала 2026 года более 60 семей участников СВО получили поддержку в самарском центре «Сердце воина»

В Самарской области продолжает эффективно работать сеть кабинетов психологической поддержки «Сердце воина», созданная по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.

В Самарской области продолжает эффективно работать сеть кабинетов психологической поддержки «Сердце воина», созданная по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Только за прошлый год в центры обратились сотни семей военнослужащих. С начала 2026 года помощь в самарском центре (г. Самара, ул. Скляренко, 1) уже получили более 60 человек.

В центрах помогают ветеранам справляться с последствиями боевого стресса, налаживать жизнь после возвращения, а родным - как помочь ветерану адаптироваться к мирной жизни или пережить горе утраты. Но главное - здесь создана особая атмосфера взаимопонимания и поддержки.

Одна из активных посетительниц самарского центра - Юлия Гришина, учитель начальных классов, мама троих детей и супруга бойца. Впервые она пришла в «Сердце воина», чтобы записаться на лечебно-профилактические занятия «Здоровая спина». Однако вскоре Юлия не только сама стала постоянной участницей, но и начала организовывать встречи для других семей военнослужащих.

«Я здесь нахожусь среди своих, которые знают, что мы проходим, как нас правильно реабилитировать. И это очень важно для меня в данный момент», - делится Юлия Гришина.

Уже в ближайшие выходные группа, организованная Юлией, посетит храм. После службы состоится чаепитие и доверительный разговор с батюшкой. Такие встречи помогают справляться с тревогой и находить душевное равновесие.

В центре «Сердце воина» родственники и сами ветераны могут посещать различные секции: музыкальную терапию, ораторское искусство, адаптивную физкультуру и йогу.

«У нас организована адаптивная физкультура, йога-центр для жён и матерей, которые ждут своих бойцов. Это помогает им вместе работать в одной группе, делиться переживаниями», - рассказал Сергей Сибилёв, директор центра «Сердце воина».

Психологи центра помогают не только словом, но и делом. Специалисты сопровождают семьи в решении юридических вопросов, помогают ветеранам найти новую профессию и трудоустроиться.

«Есть ветераны, которые приходили к нам в совершенно разбитом состоянии. Мы помогли им решить юридические вопросы, оказали психологическую помощь, помогли найти новую профессию и найти себя в новой жизни», — отмечает Любовь Ангелова, психолог центра.

Напомним, что в Самарской области по инициативе Ассоциации ветеранов СВО при поддержке главы региона Вячеслава Федорищева открыты 54 центра «Сердце воина», в том числе 12 - на базе Семейных МФЦ, 10 - на базе центров социального обслуживания. Поддержка доступна каждой семье, которая в ней нуждается.

Центр «Сердце воина»: https://сердцевоина.рф/, тел. +78469548486.  

 

Фото:  АНО «Сердце воина».

Новости по теме
