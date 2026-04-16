С начала 2026 года более 60 семей участников СВО получили поддержку в самарском центре «Сердце воина»

В Самарской области продолжает эффективно работать сеть кабинетов психологической поддержки «Сердце воина», созданная по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Только за прошлый год в центры обратились сотни семей военнослужащих. С начала 2026 года помощь в самарском центре (г. Самара, ул. Скляренко, 1) уже получили более 60 человек.

В центрах помогают ветеранам справляться с последствиями боевого стресса, налаживать жизнь после возвращения, а родным - как помочь ветерану адаптироваться к мирной жизни или пережить горе утраты. Но главное - здесь создана особая атмосфера взаимопонимания и поддержки.

Одна из активных посетительниц самарского центра - Юлия Гришина, учитель начальных классов, мама троих детей и супруга бойца. Впервые она пришла в «Сердце воина», чтобы записаться на лечебно-профилактические занятия «Здоровая спина». Однако вскоре Юлия не только сама стала постоянной участницей, но и начала организовывать встречи для других семей военнослужащих.

«Я здесь нахожусь среди своих, которые знают, что мы проходим, как нас правильно реабилитировать. И это очень важно для меня в данный момент», - делится Юлия Гришина.

Уже в ближайшие выходные группа, организованная Юлией, посетит храм. После службы состоится чаепитие и доверительный разговор с батюшкой. Такие встречи помогают справляться с тревогой и находить душевное равновесие.

В центре «Сердце воина» родственники и сами ветераны могут посещать различные секции: музыкальную терапию, ораторское искусство, адаптивную физкультуру и йогу.

«У нас организована адаптивная физкультура, йога-центр для жён и матерей, которые ждут своих бойцов. Это помогает им вместе работать в одной группе, делиться переживаниями», - рассказал Сергей Сибилёв, директор центра «Сердце воина».

Психологи центра помогают не только словом, но и делом. Специалисты сопровождают семьи в решении юридических вопросов, помогают ветеранам найти новую профессию и трудоустроиться.

«Есть ветераны, которые приходили к нам в совершенно разбитом состоянии. Мы помогли им решить юридические вопросы, оказали психологическую помощь, помогли найти новую профессию и найти себя в новой жизни», — отмечает Любовь Ангелова, психолог центра.

Напомним, что в Самарской области по инициативе Ассоциации ветеранов СВО при поддержке главы региона Вячеслава Федорищева открыты 54 центра «Сердце воина», в том числе 12 - на базе Семейных МФЦ, 10 - на базе центров социального обслуживания. Поддержка доступна каждой семье, которая в ней нуждается.

Центр «Сердце воина»: https://сердцевоина.рф/, тел. +78469548486.

Фото: АНО «Сердце воина».