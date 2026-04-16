62 управленца из Самарской области принимают участие в онлайн-полуфиналах конкурса «Лидеры России. Команда»

Полуфиналы конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединили 3 595 управленцев из 89 регионов страны. Участники решают кейсы из реальной жизни руководителей, демонстрируя управленческие навыки и умение работать коллективно. Из Самарской области в онлайн-полуфиналах в составе своих команд участвуют 62 управленца. Испытания продолжатся в формате онлайн до мая 2026 года для конкурсантов всех категорий.

Всего к онлайн-полуфиналам конкурса «Лидеры России» допущено 719 команд, в их составе участники, работающие в различных отраслях, в том числе в сфере государственного управления, промышленности, образовании, технологическом секторе. Всего участниками шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» стали более 75 тысяч руководителей из всех 89 регионов страны и 66 иностранных государств.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал о том, как задания онлайн-полуфиналов выявляют управленческие компетенции команды и какие наблюдения сделали эксперты по итогам первых оценочных дней: «Работа команды состоит в том, чтобы сообща решать задачи, характерные для руководителей на разных управленческих позициях. Задания создавались таким образом, чтобы они моделировали реальные жизненные ситуации, учитывали современные вызовы, ограниченность ресурсов и времени, включали изменяющиеся условия и новые обстоятельства. Все так, как в реальной жизни. Принятие управленческих решений требует, с одной стороны, хорошей эрудиции, опыта и умения мыслить стратегически, а, с другой стороны, умения слышать друг друга, дискутировать и поддерживать, управлять взаимодействием в команде и приходить к общему решению. Эксперты, которые в живом режиме следят за работой участников, отмечают, что на эффективность команды сильно влияет слаженность. Некоторые группы в ходе выполнения испытаний демонстрируют сплоченность, а кто-то, наоборот, разобщен. Во втором случае способности людей скорее мешают друг другу, а в первом – преумножаются и дают синергетический эффект».

К онлайн-полуфиналам конкурса «Лидеры России. Команда» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» допущены 62 управленца Самарской области. Больше всего участников региона представляют сферы финансов и бухгалтерского учета, образования, государственной службы, банковской деятельности, промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, строительства и архитектуры.

Задания полуфиналов касаются различных аспектов командного управления – стратегии, операционной деятельности, оценке эффективности и др. Мероприятия уже прошли для участников категории «Сборные управленческие команды», сейчас онлайн-испытания продолжаются для групп участников из категорий «Управленческие команды организаций», в мае 2026 года оценочные задания полуфиналов пройдут для конкурсантов категорий «Государственные управленческие команды» и «Управленческие команды корпораций».

Председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России», управляющий партнер АО «ЭКОПСИ» Павел Безручко рассказал, что все задания онлайн-полуфиналов разработаны с измеримым результатом, чтобы сохранить принцип прозрачности при соревновании управленческих команд: «Составляя задания, мы следили, чтобы они не давали ощутимых преимуществ представителям одной отрасли. Все задачи созданы в расчете на достаточно высокий управленческий уровень, ведь участниками шестого сезона стали в основном руководители среднего и высшего звена. Напомню, средний стаж управленческой деятельности участников составил почти 10 лет. Разумеется, все задания были разработаны специально под новый командный формат, «списать» точно не получится, ведь в каждом полуфинале задания и чек-листы экспертов различаются. Это весьма сложная методическая разработка. Рекомендациями и экспертными советами нам очень помогли члены Консультационного совета конкурса – руководители по управлению персоналом государственных структур и крупных коммерческих компаний».

В онлайн-полуфиналах принимают участие 245 сборных управленческих команд, состоящих из руководителей разных компаний и организаций, 241 команда, где участники – представители одной организации, 158 государственных управленческих команд, представляющих федеральные или региональные органы власти, муниципальные органы власти, муниципалитеты, и 75 команд корпораций, выручка которых по данным за 2024 год составила более 30 млрд рублей. Впервые все оценочные испытания полуфиналов конкурса «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводятся в онлайн-режиме, который был разработан в четвертом сезоне конкурса при проведении финала трека «Международный».

«Онлайн-формат оценочной процедуры требует от участников большей выносливости и стойкости, чем очный. Необходима повышенная готовность к адаптации, дисциплине, структурированию информации и работы. С точки зрения логистики, это удобно конкурсантам – не нужно тратить ресурсы на то, чтобы собраться вместе, а во многих командах участники живут в разных городах и даже регионах», – добавил Павел Безручко.

Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из всех регионов России и 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».