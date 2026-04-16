Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии Святителя Алексия

В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев работает в Тольятти. В центре внимания – реализация ключевых проектов, посещение объектов социальной инфраструктуры, а также дальнейшие шаги по развитию города.

Первой точкой программы рабочей поездки главы региона стала Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского.

«Вы с Пасхальным визитом прибыли в академию Святителя Алексия. Сейчас самые светлые, самые добрые, самые святые дни в году. Душа ликует, радостью наполняется сердце. И нам большая радость сегодня Вас встретить», – сказал ректор академии, протоиерей Димитрий Лескин.



В свою очередь Вячеслав Федорищев поздравил присутствующих с праздником. «Я хотел бы всех поздравить с самыми важными, с самыми замечательными днями, днями Святого праздника – Святой Пасхи. Пожелать, чтобы у ваших студентов усердие, трудолюбие, с которыми они пришли, только множились, а здесь, с самыми замечательными преподавателями, это точно получится, – подчеркнул губернатор. – Пусть у всех будет понимание, что мы живем в самой лучшей стране, живем в мире с собой – одной большой семьей Самарской области и всей страны».

Поволжская академия Святителя Алексия выступает завершающим звеном системы непрерывного гуманитарного образования в Тольятти: Православная классическая гимназия – Гуманитарный колледж – Поволжская академия Святителя Алексия, в которой сегодня обучаются более 1730 человек. Став первым в Приволжском федеральном округе и третьим в России вузом подобного профиля, она является уникальным для региона и страны заведением.

На площадке вуза глава региона встретился со студентами и преподавателями Поволжской академии Святителя Алексия, а также учащимися Гуманитарного колледжа. Диалог получился открытым. Молодые люди внесли свои предложения и задали губернатору вопросы, касающиеся духовно-нравственных ориентиров, государственного управления, приоритетов развития Самарской области, включая обеспечение безопасности в условиях современных вызовов, а также перспектив целевого обучения и трудоустройства.

В частности, на вопрос студентки 4 курса направления подготовки «Зарубежная филология» Марии Башковой о приоритетных задачах развития региона Вячеслав Федорищев в числе главных назвал консолидацию и объединение всех сил. «Регион очень большой, огромное количество успешных примеров в отраслях экономики. Промышленный регион, космос начинался здесь. Самая главная задача – объединиться, чтобы решать существующие вопросы. У нас есть два предназначения, которые мы обязаны развивать: мы всегда были регионом, где создавались новые технологии, и мы всегда были и должны быть местом силы, местом отдыха для всех жителей страны», – отметил губернатор.



Глава региона также подчеркнул, что в последние годы значительно возросло внимание и ответственность к вопросам территориальной безопасности. «Мы все знаем цели и задачи специальной военной операции. Они точно будут достигнуты, и все наши ребята обязательно скоро вернутся с настоящей победой. Но противник пытается всеми способами нарушить нашу безопасность. Поэтому вопросам безопасности мы уделяем первоочередное внимание. Это важнейший аспект», – сказал Вячеслав Федорищев.

Обсуждая перспективы молодежи на государственной службе, губернатор обозначил несколько ключевых критериев, необходимых для работы в органах исполнительной власти: полная самоотдача, выносливость и порядочность. «Молодым людям, которые попадают на государственную службу, нужно готовиться к тому, что эта работа займет все время», – пояснил он.

Вячеслав Федорищев также сообщил о принятом решении: 10 лучших выпускников университетов будут приглашены на работу в областное правительство. «Эту традицию в прошлом году пилотировали. Я у отца Дмитрия попросил тогда одного самого выдающегося студента. И это очень успешный опыт. Выпускница академии за год стала очень ценным сотрудником у нас в направлении туризма. Я буду очень рад, если кто-то из вас присоединится к нам», – сказал губернатор.

Отдельное внимание было уделено целевому обучению. «Молодые люди сейчас имеют возможность выбирать в своей жизни, включая разные направления в карьере. Свобода выбора должна быть, – отметил глава региона. – Нужно показывать абитуриенту, студенту тот путь, который ждет. Целевое место позволяет получить от государства возможность пройти его».

Во встрече также принял участие заместитель директора «Корпоративного Университета группы «АВТОВАЗ» Артем Манюхин.

Ранее на заседании попечительского совета Поволжской академии Святителя Алексия под председательством Вячеслава Федорищева была особо отмечена роль АО «АВТОВАЗ» в становлении и развитии образовательного учреждения.



«Мы в целом поддерживаем всю систему непрерывного образования. Для нас важно, чтобы ребята после окончания обучения приходили работать к нам на завод. У нас есть десять целевиков, которые с этого года учатся, и мы надеемся, что каждый год будем еще набирать, и они станут ценными сотрудниками автозавода», – сказал Артем Манюхин.

В завершение встречи Вячеслав Федорищев акцентировал внимание ребят на концентрации усилий и пожелал будущим выпускникам найти свой путь и свое предназначение. «Будем рады, если вы и ваши товарищи будете приходить к нам – к тем, кто занимается развитием нашего края», – резюмировал губернатор.