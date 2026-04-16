Смертельное ДТП в Ставропольском районе: водитель отечественного автомобиля скончался на месте

Полицейские работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском районе Самарской области



Получив сообщение о ДТП, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия, приняли меры к устранению затора и обеспечению безопасности дорожного движения.



По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, в 12:10 62-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по 15 км автодороги "Тольятти - Димитровград". В пути следования допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi ASX, под управлением 69-летнего мужчины, движущейся во встречном направлении. От удара LADA отбросило на автомобиль EXEED, под управлением 49-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.



Водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Mitsubishi и его пассажир - 69-летняя женщина доставлены в медицинское учреждение.



В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.



Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.