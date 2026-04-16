10-летняя девочка на велосипеде попала в ДТП в Сергиевском районе

15 апреля на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало девять человек, один из которых несовершеннолетний.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в поселке Серноводск Сергиевского района. В 16:30 10-летняя девочка, управляя велосипедом NOVA TRACK, двигалась по улице Советской со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Ленина. В пути следования, на перекрестке неравнозначных дорог, не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Mazda CX5, под управлением 48-летней женщины, движущимся по улице Вокзальной в направлении улицы Революции. Ребенок госпитализирован.