экономика России впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы

Российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Биржевого форума Московской биржи.

Набиуллина заявила, что это новая реальность для властей и для бизнеса. "И поэтому может казаться, что длительная жесткость ДКП (денежно-кредитной политики - прим. ТАСС) - это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация", так как периоды высоких ставок в прошлом были связаны с временным ухудшением внешних условий.

В то же время, по ее словам, сейчас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе - это и по импорту, и по экспорту, безработица 2%. Именно это, а также то, что инфляция к началу 2025 года разогналась до 10%, и есть свидетельство перегрева экономики. Не высокие темпы роста, а эти факторы, которые характеризуют состояние экономики, добавила Набиуллина.