Стартовал автопробег «Единство народов России»: от Японского моря до Волги

Дан старт масштабному автопробегу «Единство народов России». Инициатива приурочена к Году единства народов России, объявленному указом Президента РФ Владимира Путина.

Автопробег пройдёт по территории 20 субъектов Российской Федерации: от Японского моря до Волги. Стартовали с острова Русский, Владивосток. В ближайшие дни участники посетят Хабаровск, Улан-Удэ, Иркутск, затем возьмут курс на Красноярск. Финиш запланирован в последних числах апреля на Волге - в Самаре.

На всём протяжении маршрута самарский экипаж передаст в регионы исторические материалы о вкладе жителей Самарской области в освоение космоса, включая уникальный сувенир - новейшее издание книги «Космические первопроходцы», выпущенное к 65-летию первого полета человека в космос. В регионах запланированы посещения общественных палат и встречи с общественными лидерами.

Флагманом автопробега выступил семейный экипаж #March_karakum из Самары под руководством Людмилы Гвоздевой. «Цель инициативы - рассказать о широкой географии страны, её межнациональном согласии и взаимопонимании, популяризировать идею единства многонационального народа России и сохранения культурного многообразия», - подчеркнула Людмила.

География и состав участников автопробегов постоянно расширяются. На сегодняшний день сформировалось системно действующее движение общественников-автолюбителей. Общественная палата РФ выступает методическим центром серии автопробегов, формируя подробные видеоинструкции по реализованным маршрутам. Это позволяет увеличивать число людей, интересующихся идейным межрегиональным туризмом, а значит - способствует укреплению русской самоидентичности.

Автор и капитан автопробега - заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Покровский. «Автопробег "Единство народов России" - это не просто автомобильная колонна, а живой символ того, что объединяет миллионы людей, что приобретает особое значение в Год единства народов России. От Японского моря до Волги участники повезут не только уникальные исторические материалы об освоении космоса, но и главную идею: наша сила - в единстве, уважении к культурам и истории народов России. Важно, что проект рождает системное движение, которым может вдохновиться каждый», - уверен Павел Покровский.

Фото – организаторы автопробега.