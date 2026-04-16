Стартовал автопробег «Единство народов России»: от Японского моря до Волги

В Самаре на территории музея «Ракетно-космического центра «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»-2026.
Более 6 тысяч идей, объединенных темой космоса: в губернии подвели итоги фестиваля «КосмоФест-2026»
В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб.
65 лет полета Гагарина: самарские студенты, ветераны и молодёжь составили послание, которое увидели с космоса
До 31 мая в Самаре продлено ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, по улице Литвинова в связи с ремонтом системы водоотведения.
В Самаре продлено ограничение движения транспорта по улице Литвинова
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
18 апреля  в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Владыки Феодосия состоится Пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «
«Солнечный круг»: в Самаре пройдет Пасхальный фестиваль творчества детей с ОВЗ
В ПривГУПС приступили к подготовке проводников из числа студентов университетского комплекса в рамках нового профориентационного проекта «Волжская рокада».
В ПривГУПС стартовал проект подготовки проводников «Волжская рокада»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Стартовал автопробег «Единство народов России»: от Японского моря до Волги

Стартовал автопробег «Единство народов России»: от Японского моря до Волги

 

Дан старт масштабному автопробегу «Единство народов России». Инициатива приурочена к Году единства народов России, объявленному указом Президента РФ Владимира Путина.

Автопробег пройдёт по территории 20 субъектов Российской Федерации: от Японского моря до Волги. Стартовали с острова Русский, Владивосток. В ближайшие дни участники посетят Хабаровск, Улан-Удэ, Иркутск, затем возьмут курс на Красноярск. Финиш запланирован в последних числах апреля на Волге - в Самаре.

На всём протяжении маршрута самарский экипаж передаст в регионы исторические материалы о вкладе жителей Самарской области в освоение космоса, включая уникальный сувенир - новейшее издание книги «Космические первопроходцы», выпущенное к 65-летию первого полета человека в космос. В регионах запланированы посещения общественных палат и встречи с общественными лидерами.

Флагманом автопробега выступил семейный экипаж #March_karakum из Самары под руководством Людмилы Гвоздевой. «Цель инициативы - рассказать о широкой географии страны, её межнациональном согласии и взаимопонимании, популяризировать идею единства многонационального народа России и сохранения культурного многообразия», - подчеркнула Людмила.

География и состав участников автопробегов постоянно расширяются. На сегодняшний день сформировалось системно действующее движение общественников-автолюбителей. Общественная палата РФ выступает методическим центром серии автопробегов, формируя подробные видеоинструкции по реализованным маршрутам. Это позволяет увеличивать число людей, интересующихся идейным межрегиональным туризмом, а значит - способствует укреплению русской самоидентичности.

Автор и капитан автопробега - заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Покровский. «Автопробег "Единство народов России" - это не просто автомобильная колонна, а живой символ того, что объединяет миллионы людей, что приобретает особое значение в Год единства народов России. От Японского моря до Волги участники повезут не только уникальные исторические материалы об освоении космоса, но и главную идею: наша сила - в единстве, уважении к культурам и истории народов России. Важно, что проект рождает системное движение, которым может вдохновиться каждый», - уверен Павел Покровский.

Фото – организаторы автопробега.

Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
16 апреля 2026  18:25
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
16 апреля 2026  13:52
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
16 апреля 2026  13:48
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
