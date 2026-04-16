Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы

В Самарской области впервые стартовала весенняя сессия сдачи очных нормативов технологической грамотности комплекса ТехноГТО, который является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей». Золотые значки ТехноГТО позволяют получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

В Самарской области мероприятия по очной сдаче нормативов ТехноГТО на золотые значки пройдут на площадке Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Производство» в Тольятти. Участники смогут сдать нормативы «Технологии связи», «Принятие решений на основе данных», «Цифровая навигация», «Технологии компьютерного зрения», «Фактчекинг», «Технологии игр», «Искусственный интеллект», «Цифровое моделирование и производство», «Кибербезопасность», «Блогинг», «Применение беспилотников» и «Кибербезопасность».

Также сдачу нормативов смогут провести Дом научной коллаборации имени Н.Н. Семенова в Самарском государственном техническом университете, Тольяттинский государственный университет, Лицей №67 в Тольятти и

филиал Самарского государственного технического университета в г. Сызрани, включенные в список очных площадок ТехноГТО по итогам отбора. Каждая площадка самостоятельно определяет даты приема нормативов с марта по май 2026 года.

Всего в рамках весенней сессии мероприятия по сдаче нормативов ТехноГТО смогут провести площадки в 62 регионах страны – в том числе новые, включенные в федеральную сеть площадок технологической грамотности по результатам конкурсного отбора 2026 года. Данные обо всех участниках, успешно сдавших очные нормативы ТехноГТО на золотые значки, будут переданы в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. Благодаря этом вузы смогут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.

«Комплекс нормативов ТехноГТО – многогранный проект, который дает своим участникам самые разные возможности: проверка и повышение уровня технологической грамотности, расширение кругозора по наиболее актуальным технологическим направлениям, бонусы для участия в Национальной технологической олимпиаде и, конечно, дополнительные баллы к ЕГЭ для поступающих в вузы. При этом победителем может стать действительно каждый, кто готов учиться, развиваться и открывать новые перспективы. Приглашаю всех включаться в сообщество технологически грамотных граждан и сдавать нормативы ТехноГТО онлайн и на очных площадках», – отметила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Чтобы получить доступ к сдаче ТехноГТО на очной площадке, участник должен в рамках онлайн-этапа на сайте technogto.kruzhok.org сдать успешно пять или больше любых нормативов, продемонстрировав уверенные знания в разных технологических сферах. Комплекс ТехноГТО включает 13 нормативов по кибербезопасности, искусственному интеллекту, БАС, электронике, космическим технологиям, цифровой навигации и другим направлениям. При соблюдении всех условий запись на очную сдачу открывается в личном кабинете участника автоматически. На очном этапе необходимо подтвердить свои знания на практике, выполнив кейсовые задания. Золотой значок ТехноГТО присуждается за два успешно пройденных очных норматива по любым направлениям.

«В первую сессию свои силы в сдаче очных нормативов ТехноГТО попробовали больше тысячи человек, сотня лучших участников удостоена золотых значков. Рассчитываем, что охват весенней сессии, которая пройдет с марта по май, будет еще масштабнее, и в стране станет значительно больше обладателей высших наград ТехноГТО. Данные обо всех участниках, кто заработает золотые значки, будут переданы в государственный информационный ресурс (ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности. Благодаря этому вузы смогут уже в этом году начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ», – подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

На сегодняшний день участники ТехноГТО сдали уже более 130 тысяч нормативов в онлайн-формате. Первая масштабная сдача очных нормативов на золотые значки проходила с октября по декабрь 2025 года на площадках в 30 регионах страны. К началу 2026 года 105 участников в 21 регионе успешно сдали нормативы на золотые значки.

ТехноГТО – это комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Задания приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с нейросетями, навигационными приложениями и ведения социальных сетей. В 2025/2026 учебном году комплекс нормативов технологической грамотности включен в Приказ Министерства просвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов – это позволяет вузам начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за золотой значок ТехноГТО.

Комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Движения Первых и НИУ ВШЭ.