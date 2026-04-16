Бесплатные тренировки по лапте и городкам стартовали на территории ТОС «Декабристов»: проект «Родные игры» объединил поколения

На стадионе «Волжанин» и в СОШ № 11 города Сызрани дали старт первым занятиям в рамках проекта «Родные игры». Инициатива, направленная на возрождение интереса к исконно русским видам спорта, стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. Все тренировки для ребят в возрасте от 10 до 17 лет проходят совершенно бесплатно.

Проект придуман и реализуется силами ТОС «Декабристов». Как рассказала лидер ТОС Светлана Вишневецкая, полученная поддержка позволила не только закупить инвентарь, но и провести серию ознакомительных встреч в школах. Выяснилось, что современные подростки хотят чувствовать связь с культурой предков - им интересно узнать, как весело и с пользой проводили время дети в старину. «Ребята хотят быть частью большой и дружной русской культуры. В рамках проекта пройдут мастер-классы, турниры и фестивали, будут созданы специальные площадки для тренировок и соревнований», - отметила Светлана Вишневецкая.

Одной из первых попробовала себя в новом деле Татьяна Соболева. О «Родных играх» школьница узнала от учителя физкультуры и признаётся, что лапта стала для нее открытием. «Я узнала о лапте и городках впервые. Это очень интересно, ведь это наш, русский вид спорта. Советую попробовать, это настоящий драйв!» - поделилась эмоциями Татьяна.

Руководитель проекта Павел Щебетков пояснил, что идея родилась из наблюдения за тем, как активно насаждаются иностранные виды спорта, а свои исконные традиции забываются. «Исконные виды спорта, наши российские, стали забываться. Мы решили их попробовать возродить. Потому что нам насаживают в основном иностранные виды спорта, а про свои мы забыли, к сожалению», - прокомментировал Павел Щебетков.

К проекту уже присоединились более 50 подростков. Команды формируются по возрастам: от младшей группы (с 10 лет) до старшей (16 лет). Организаторы подчеркивают: присоединиться к тренировкам еще можно.

В планах у авторов проекта не только регулярные тренировки, но и проведение мастер-классов, турниров и большого фестиваля «Русские забавы» уже этим летом.

Напомним, Самарская область традиционно входит в число лидеров по поддержке идей некоммерческих организаций Фондом президентских грантов. В первом конкурсе 2026 года софинансирование Фонда получили 52 общественно значимые инициативы региона на общую сумму 138,7 млн рублей.

