Бесплатные тренировки по лапте и городкам стартовали на территории ТОС «Декабристов»: проект «Родные игры» объединил поколения

В Самаре на территории музея «Ракетно-космического центра «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»-2026.
Более 6 тысяч идей, объединенных темой космоса: в губернии подвели итоги фестиваля «КосмоФест-2026»
В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб.
65 лет полета Гагарина: самарские студенты, ветераны и молодёжь составили послание, которое увидели с космоса
До 31 мая в Самаре продлено ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, по улице Литвинова в связи с ремонтом системы водоотведения.
В Самаре продлено ограничение движения транспорта по улице Литвинова
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
18 апреля  в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Владыки Феодосия состоится Пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «
«Солнечный круг»: в Самаре пройдет Пасхальный фестиваль творчества детей с ОВЗ
В ПривГУПС приступили к подготовке проводников из числа студентов университетского комплекса в рамках нового профориентационного проекта «Волжская рокада».
В ПривГУПС стартовал проект подготовки проводников «Волжская рокада»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Бесплатные тренировки по лапте и городкам стартовали на территории ТОС «Декабристов»: проект «Родные игры» объединил поколения

На стадионе «Волжанин» и в СОШ № 11 города Сызрани дали старт первым занятиям в рамках проекта «Родные игры». Инициатива, направленная на возрождение интереса к исконно русским видам спорта, стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. Все тренировки для ребят в возрасте от 10 до 17 лет проходят совершенно бесплатно.

Проект придуман и реализуется силами ТОС «Декабристов». Как рассказала лидер ТОС Светлана Вишневецкая, полученная поддержка позволила не только закупить инвентарь, но и провести серию ознакомительных встреч в школах. Выяснилось, что современные подростки хотят чувствовать связь с культурой предков - им интересно узнать, как весело и с пользой проводили время дети в старину. «Ребята хотят быть частью большой и дружной русской культуры. В рамках проекта пройдут мастер-классы, турниры и фестивали, будут созданы специальные площадки для тренировок и соревнований», - отметила Светлана Вишневецкая.

Одной из первых попробовала себя в новом деле Татьяна Соболева. О «Родных играх» школьница узнала от учителя физкультуры и признаётся, что лапта стала для нее открытием. «Я узнала о лапте и городках впервые. Это очень интересно, ведь это наш, русский вид спорта. Советую попробовать, это настоящий драйв!» - поделилась эмоциями Татьяна.

Руководитель проекта Павел Щебетков пояснил, что идея родилась из наблюдения за тем, как активно насаждаются иностранные виды спорта, а свои исконные традиции забываются. «Исконные виды спорта, наши российские, стали забываться. Мы решили их попробовать возродить. Потому что нам насаживают в основном иностранные виды спорта, а про свои мы забыли, к сожалению», - прокомментировал Павел Щебетков.

К проекту уже присоединились более 50 подростков. Команды формируются по возрастам: от младшей группы (с 10 лет) до старшей (16 лет). Организаторы подчеркивают: присоединиться к тренировкам еще можно.

В планах у авторов проекта не только регулярные тренировки, но и проведение мастер-классов, турниров и большого фестиваля «Русские забавы» уже этим летом.

Напомним, Самарская область традиционно входит в число лидеров по поддержке идей некоммерческих организаций Фондом президентских грантов. В первом конкурсе 2026 года софинансирование Фонда получили 52 общественно значимые инициативы региона на общую сумму 138,7 млн рублей.

Фото - ТОС «Декабристов»

Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
16 апреля 2026  13:52
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
313
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
16 апреля 2026  13:48
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
286
