В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром

Сотрудниками Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте в входе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам выявлен 32-летний местный житель, подозреваемый в краже на остановочном пункте ст. Гумрак Приволжской железной дороги.

Установлено, что в начале апреля ранее судимый нигде неработающий мужчина срезал запорно-пломбировочное устройство на одном из стоящих вагонов и, проникнув внутрь, похитил оттуда четыре мешка с сахаром-песком. Сумма ущерба собственнику груза составила около десяти тысяч рублей.

Следственным отделом Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет.