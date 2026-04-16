В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы
В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
Курс рубля достиг многолетнего максимума
В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев
50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
Курс рубля достиг многолетнего максимума

Рубль продемонстрировал значительный рост по отношению к иностранным валютам 16 апреля 2026 года. Согласно данным Центрального банка, курс доллара опустился до отметки в 75,2 рубля, что соответствует уровню марта 2023 года. Об этом свидетельствуют данные валютного рынка, пишет Ура.ру.

За три недели, с 20 марта, курсы зарубежных валют снизились в среднем более чем на 10%. Доллар от весеннего пика около 85 рублей снизился до 75 (минус 10 рублей, или 11%), евро — с 97 до 89 рублей (минус 8%), а юань — с мартовских 12,65 до 10,96 (падение на 13%), следует из данных котировок валют за последний месяц.

Причинами неожиданного укрепления рубля стали высокая ключевая ставка, значительная валютная выручка и низкий спрос на импорт. Именно это отложило снижение стоимости российский валюты по отношению к зарубежным. Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин добавляет, что дополнительную поддержку национальной валюте оказывают сезонные дивидендные выплаты крупных компаний, а также необходимость экспортеров конвертировать валюту для погашения налоговых платежей весной. Поддержать нынешний отскок может также нулевая инфляция, позволяющая ЦБ не ужесточать денежно-кредитную политику на заседании 24 апреля.

Но главной причиной разворота с годовых и многолетних минимумов стала критическая перепроданность инструментов, а не нормализация валютного баланса, полагают аналитики российской финансовой компании «БКС Мир Инвестиций». По их данным, летом 2026-го ожидается возврат курса доллара к отметке 80 рублей, а к концу года — к уровням весенних максимумов, то есть около 85 рублей за доллар. 

При этом официальный курс Центробанка часто запаздывает за биржевыми котировками. На бирже уже произошел разворот вверх, и курс ЦБ на пятницу может отразить повышение стоимости иностранных валют. Так, юань отскочил от минимума сессии до 11,15 (+1,7%), фьючерсы на доллар и евро прибавили около 2%. Ожидается, что вскоре ЦБ объявит более высокие котировки доллара и евро (например, выше 76 и ближе к 90 соответственно).

