Власти Самарской области не хотят сносить дома в Ягодном

Министерство градостроительной политики Самарской области осуществило разработку комплекса мер по защите жилых объектов в поселке Ягодный, которые ранее оказались под угрозой вследствие близости к магистральному газопроводу.

В результате проведенного анализа было установлено, что земельные участки, принадлежащие местным жителям, попадают в зону с особыми условиями использования. Данное обстоятельство потенциально могло привести к сносу существующих построек. На данную проблему обратил внимание председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, в связи с чем в феврале текущего года Следственный комитет по Самарской области инициировал уголовное расследование.

15 апреля текущего года на встрече с жителями поселка министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев объявил о найденном решении, соответствующем нормам и требованиям Евразийского экономического союза, которое обеспечивает безопасную эксплуатацию магистрального газопровода и защищает права граждан.

Министерство градостроительной политики Самарской области уже направило свои предложения относительно данного вопроса на федеральный уровень и планирует проведение встречи с представителями Министерства энергетики Российской Федерации для дальнейшего обсуждения и согласования принятых мер, пишет ПроГородСамара.