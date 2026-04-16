В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини

19 апреля в 15:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини, состоящего из трех одноактных опер: «Плащ» (премьера!), «Сестра Анжелика» (премьера!), «Джанни Скикки» (премьера 2018 года). 12+

Художественный руководитель фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер театра – Евгений Хохлов.

Спектакль является продолжением совместного проекта с ГИТИСом в рамках которого с большим успехом была представлена опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие» в предыдущем сезоне (Над постановкой работали студенты и выпускники ГИТИСа: режиссёр-постановщик – Вероника Пустоварова, художник-постановщик – София Манакова, художник по костюмам – Анастасия Сокольвак).

Подробнее о постановке:

Совместный проект с ГИТИС «Дебют в России»

Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов

I отделение

«Плащ» Премьера!

Опера в 1 действии

Оригинальное название IL TABARRO

Либретто Джузеппе Адами по одноимённой пьесе Дидье Гольда (1910)

«Интересно, что «Триптих» Пуччини является последней завершённой работой мастера (далее — легендарная «Турандот», которую композитор не успел закончить). В «Плаще», помимо лейтмотивов и лейтинтонаций, которые нужно собирать, как пазлики, чтобы понять общую картину и что именно композитор имел в виду, я обнаружила много отсылок Пуччини на самого себя, это меня впечатлило. Есть не только музыкальные темы, но и в сюжете продавец песен торгует «историей Мими» (из оперы «Богема»). Очень много контрастов: после виртуозной музыкальной темы вдруг долгая пауза, ощущение постоянных подъёмов и падений. И при этом вокальные мелодии на разрыв, которые не оставляют равнодушным. Также, у каждого персонажа есть своя характеристика музыкальная, которую тоже нужно учитывать. Кто как разговаривает? Почему вдруг снова появилась эта тема? Почему герой в этой сцене поёт так, как он до этого не пел? И много-много других маленьких загадок», – рассказывает режиссёр-постановщик Мария Дашунина (студентка ГИТИС, мастерская народного артиста России, профессора Георгия Исаакяна)

II отделение

«Сестра Анжелика» Премьера!

Опера в 1 действии

Оригинальное название SUOR ANGELICA

Либретто Джоваккино Форцано

«В основе концепции спектакля лежит идея художника-постановщика Зоси Манаковой: метафора отпечатка пальца — символа человеческой уникальности. Линии на пальцах, подобно линиям судьбы, складываются в неповторимую историю жизни», – рассказывает режиссёр-постановщик Вероника Пустоварова (выпускница ГИТИС, мастерская заслуженного деятеля искусств России, профессора Александра Бармака).

III отделение

«Джанни Скикки» (Премьера состоялась в 2018 году в рамках оперного фестиваля к 160-летию Джакомо Пуччини)

Опера в 1 действии

Либретто Джоваккино Форцано (1883-1970) на основе Песни XXX

«Ада» Данте Алигьери (1265-1321).

Джакомо Пуччини написал двенадцать опер, и из них только одну комическую – «Джанни Скикки». Это имя реального человека, который жил во Флоренции в XIII веке и подделал в свою пользу завещание другого горожанина, Буозо Донати. Джанни Скикки упоминается в «Божественной комедии» Данте Алигьери: в наказание за свою авантюру он злобно мечется в аду.

Режиссёр-постановщик - Надежда Бахшиева (выпускница ГИТИС, мастерская народного артиста России, профессора Георгия Исаакяна)

В постановке принимают участие солисты оперы, артисты хора, симфонический оркестр Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.