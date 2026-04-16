В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом

Еще одно ДТП 15 апреля произошло в Автозаводском районе Тольятти в 17:30 час. Госавтоинспекторы, прибыв на место ДТП, установили: 34-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Kalina, двигалась по улице Юбилейной со стороны проспекта Ленинского в направлении улицы Свердлова. В пути следования, при выполнении разворота возле дома № 25, не выбрала соответствующее крайнее положение своего транспортного средства на проезжей части и допустила столкновение с мотоциклом DUCATI M1100, под управлением 35-летнего мужчины, который двигался в прямом попутном направлении. Водителю мотоцикла назначено амбулаторное лечение.