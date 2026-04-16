В Самаре водитель врезался в бордюр и дерево, двое пострадали

15 апреля дорожно-транспортное происшествие произошло в Кировском районе Самары. Сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место ДТП, установили: в 02:15 час. 40-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по проспекту Карла Маркса со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Ташкентской. В пути следования, напротив дома № 412 «Б», не выбрал скорость, позволяющую контролировать движение автомашины, не справился с рулевым управлением и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил наезд на бордюрный камень и дерево. Водителю и его пассажиру – 38-летнему мужчине назначено стационарное лечение.