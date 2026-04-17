Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
0.86
EUR 89.41
0.68
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Дачникам назвали три ошибки при подготовке дома к новому сезону

Дачникам назвали три ошибки при подготовке дома к новому сезону

Весной, при подготовке дачного или загородного дома к новому сезону, многие владельцы недвижимости совершают типичные ошибки, которые могут привести не только к дополнительным расходам на ремонт, но и к угрозе безопасности, например, из-за риска пожара, предупредил начальник отдела развития продукта компании РОКВУЛ Григорий Громаков. Главные из них он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что после зимы дом нуждается в тщательной проверке, так как за холодные месяцы здание подвергается перепадам температуры, повышенной влажности и длительному простою инженерных систем.

Первая ошибка заключается в том, что после длительного простоя многие стремятся как можно быстрее прогреть холодный дом, включая отопление на полную мощность, указал собеседник «Ленты.ру». Резкий перепад температур может привести к образованию конденсата на стенах и потолке, что создает благоприятную среду для появления сырости и плесени, объяснил специалист.

Кроме того, при печном отоплении быстрый прогрев в самых крайних случаях может привести и к растрескиванию кладки печи или дымохода, добавил Громаков. Он рекомендовал сначала хорошо проветрить помещения, а затем постепенно повышать температуру, начиная с умеренного режима отопления.

Еще одна ошибка — пренебрежение проверкой электрики и систем отопления, обозначил эксперт. По его словам, за время зимнего простоя в дымоходе может накапливаться сажа, мусор или образовываться трещины в кладке, поэтому перед началом эксплуатации важно проверить его состояние и при необходимости прочистить.

Не менее важно убедиться, что конструкции вокруг камина защищены от перегрева, убежден специалист. При длительной работе температура в зоне топки и дымохода может быть очень высокой, и, если рядом используются неподходящие или горючие материалы, значительно возрастает риск возгорания, пояснил он.

Другая распространенная ошибка — откладывать борьбу с плесенью «на потом», сообщил специалист. После зимы из-за повышенной влажности и недостаточной вентиляции грибок может появиться в углах, на потолке или возле оконных откосов, перечислил собеседник «Ленты.ру».

Плесень опасна не только для строительных конструкций, но и для здоровья человека, обратил внимание эксперт. Ее споры способны вызывать аллергические реакции и заболевания дыхательных путей, уточнил он. Кроме того, распространение плесени ускоряет разрушение отделочных материалов и деревянных элементов дома. Поэтому при обнаружении грибка важно сразу устранить причину повышенной влажности, провести обработку пораженных поверхностей и обеспечить нормальную вентиляцию.

В центре внимания
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
