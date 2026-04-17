В регионе прошел первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»: задержано 18 разыскиваемых осуждённых

В УФСИН России по Самарской области провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».

В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона, которые проверили 311 адресов возможного нахождения разыскиваемых осуждённых. По результатам мероприятий установлены и задержаны 18 лиц, находившихся в розыске.

Оперативно-профилактические мероприятия проводятся ежегодно и направлены на выявление и задержание лиц, уклоняющихся от отбывания назначенных судом наказаний, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

