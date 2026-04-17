18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
О развлекательной программе на матче «Крылья Советов» – ЦСКА
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
Для удобства болельщиков: бесплатные автобусы в день матча с ЦСКА
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
В СОУНБ откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных»
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Ночью в регионе ожидается усиление ветра
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
В селе Подстепки горела дача на площади 150 квадратных метров
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
В губернии отработали действия по тушению крупных лесных пожаров
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В СОУНБ прозвучат мелодии платоновской философии
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
В регионе прошел первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Ночью в регионе ожидается усиление ветра

По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля местами в Самарской области сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Погода Самара

Новости по теме
По информации Приволжского УГМС днем 18 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.
17 апреля 2026, 14:25
18 апреля в губернии будет ветренно
По информации Приволжского УГМС днем 18 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с. Экология
213
Температура воздуха 16 апреля в Самаре ночью +2, +4°С, днем +14, +16°С.
15 апреля 2026, 17:48
16 апреля в регионе без осадков, до +16°С
Температура воздуха 16 апреля в Самаре ночью +2, +4°С, днем +14, +16°С. Экология
632
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
14 апреля 2026, 17:11
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С. Экология
662

В центре внимания
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
320
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
334
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
1123
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
667
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
698
