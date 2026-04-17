Для удобства болельщиков: бесплатные автобусы в день матча с ЦСКА

Для удобства болельщиков в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах. Они помогут быстрее добраться на игру.

Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».

1. «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Солидарность Самара Арена», вход №4.

Начало движения: 12:50.

Интервал движения: каждые 20 минут.

Отправление последнего автобуса: 14:10.

Остановки: «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Постников овраг» – «Завод им. Тарасова» (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – «Барбошина поляна» (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – «Солидарность Самара Арена» (вход 4), сообщает пресс-служба ПФК "КС".

