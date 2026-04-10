Температура воздуха 11 апреля в Самаре ночью -12, -14°С, повышение к утру до -6, -8°С, днем 0, +2°С.
11 марта в регионе ночью похолодает до -17°С, днем +2, -3°С
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Ахмат»

11 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Ахмата». Игра 24 тура МИР РПЛ начнется в 15:00.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:00.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET подготовили обширную развлекательную программу на матче.

Болельщиков встретят маскоты Крыс Лютик и Мята.

У входа №3 разместится бренд-зона FONBET с активностями Speed Attack, «Стеной удачи», «Хватай-ка», «Плинко», атрибутикой «Это «Крылья», брат».

Сыграть в сабсоккер, текбол и настольный футбол также на площади входа №3. Также будет работать зона с настольными играми от «Игротеки».

Ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова всего за несколько минут она создаст персональную скетч-открытку в стиле fashion для всех желающих гостей.

Всех болельщиков ждут розыгрыши призов от ведущего Александра Четверикова.

Для удобства болельщиков на 4 этаже в секторах А и С откроются теплые зоны гостеприимства.

Детские зоны от «АстроЛенда» будут открыты с 13:00 до 15:00. В игровых пространствах, расположенных в ВИП-зоне и зоне гостеприимства на 4 этаже трибуны А, детей ждут мастер-классы, встречи с любимыми героями, весёлые активности и другие интерактивные развлечения.

В зоне гостеприимства А402 расположится релакс-зона «Крыльев Советов» для отдыха.

Любителей футбольных симуляторов ждут PS5 с возможностью сыграть за любимую команду в EA FC в А405, а также рядом расположится настольный теннис.

Любой болельщик сможет стать участником уникальной шоу-программы от Good Night Show в А406.

Аквагрим будет работать на площади у 2 и 3 входах, в зонах гостеприимства A403 и ВИП-зоне.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Клубные магазины расположены на входе №3, секторе С122, А402 и зоне ВИП.

Для незрячих болельщиков матч будет сопровождаться тифлокомментированием в приложении «Особый взгляд».

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

