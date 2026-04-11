"Крылья Советов" с "Ахматом" сыграли вничью - 2:2

В 24 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали грозненский "Ахмат".

Счет в матче окрыли самарцы на 4 минуте встречи, с передачи Макима Витюгова отличился Амар Рахманович – 0:1.

Гости сравняли счет через пять минут, передачу Максима Самородова замкнул Георгий Мелкадзе – 1:1.

После просмотра ВАР главный арбитр встречи Ян Бобровский за фол Никиты Чернова на Георгие Мелкадзе назначил пенальти, который на 40 минуте реализовал Эгаш Касинтура – 1:2.

На 70 минуте встречи подачу Михайло Баньяца с углового замкнул Никита Чернов – 2:2.

В следующем мачте "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский ЦСКА. Игра 25 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 18 апреля, в 15:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

