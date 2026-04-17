О развлекательной программе на матче «Крылья Советов» – ЦСКА

18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча — 13:30.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET подготовили обширную развлекательную программу на матче.

Болельщиков встретят маскоты Крыс Лютик и Мята, а также аниматоры.

У входа №3 разместится бренд-зона FONBET с активностями Speed Attack, «Стеной удачи», «Хватай-ка», «Плинко», атрибутикой «Это «Крылья», брат».

Сыграть в сабсоккер, текбол и настольный футбол также на площади входа №3. Также будет работать зона с настольными играми от «Игротеки».

«Додо Пицца» подготовила для болельщиков специальные активности там же на площади входа №3.

За час до игры с ЦСКА на площади входа №3 заслуженный ветеран Гарник Авалян проведёт автограф-сессию. Начало – 14:30. Обязательно приходите заранее, чтобы успеть на автограф-сессию.

Всех болельщиков ждут розыгрыши призов от ведущего Александра Четверикова.

На площади входа №3 можно будет сделать фото с клубным автобусом.

Для удобства болельщиков на 4 этаже в секторах А и С откроются теплые зоны гостеприимства.

Детские зоны от «АстроЛенда» будут открыты с 13:30 до 15:30. В игровых пространствах, расположенных в ВИП-зоне и зоне гостеприимства на 4 этаже трибуны А, детей ждут мастер-классы, встречи с любимыми героями, весёлые активности и другие интерактивные развлечения.

В зоне гостеприимства А402 расположится релакс-зона «Крыльев Советов» для отдыха и восстановления.

Любителей футбольных симуляторов ждут PS5 с возможностью сыграть за любимую команду в EA FC в А405, а также рядом расположится настольный теннис и дартс.

Аквагрим будет работать на площади у 2 и 3 входах, в зонах гостеприимства A403 и ВИП-зоне.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Клубные магазины расположены на входе №3, секторе С122, А402 и зоне ВИП.

Для незрячих болельщиков матч будет сопровождаться тифлокомментированием в приложении «Особый взгляд».

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".