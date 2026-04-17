Самара присоединилась к Всероссийскому гастрономическому фестивалю «Первые в космосе», который до конца апреля объединит более 70 ресторанов в 18 городах России.
Самара принимает участие в гастрономическом фестивале «Первые в космосе»
С 25 апреля гора Стрельная откроется полноценно и будет работать без выходных.
Техническое открытие горы Стрельной состоится уже в эти выходные
17 апреля вечером на 93 км автодороги «Самара - Бугуруслан» произошло смертельное ДТП: столкнулись Лада Калина и КамАЗ.
При столкновении "Калины" и КамАЗа в Отрадном погибли женщина и подросток
24 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека традиционно присоединится к Международному историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны.
СОУНБ станет одной из ключевых площадок акции «Диктант Победы-2026»
В пятницу, 17 апреля 2026 года, Виталий Шабалатов  передал гос награды членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Церемония состоялась в здании областного правительства.
В Самаре родным погибших бойцов СВО передали ордена Мужества
В связи с установившейся теплой погодой и началом сезона активности клещей в Самаре специалисты проводят акарицидную обработку общественных пространств.
 В парках Самары прошла противоклещевая обработка
По состоянию на 16.00 17.04.2026 на территории Самарской области произошло подтопление 88 дачных участков (78 - СНТ «Гидромеханизатор», 10 - СНТ «Вишенка») на полуострове Копылово в Комсомольском районе г.о. Тольятти. 
МЧС СО: о сбросах воды через гидроузел Жигулевского водохранилища и подъеме уровня воды в Волге
19 апреля в Самаре Космический полумарафон пройдет вдоль набережной реки Волги и объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто только делает первые шаги в спорте.
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
МЧС СО: о сбросах воды через гидроузел Жигулевского водохранилища и подъеме уровня воды в Волге

По состоянию на 16.00 17.04.2026 на территории Самарской области произошло подтопление 88 дачных участков (78 - СНТ «Гидромеханизатор», 10 - СНТ «Вишенка») на полуострове Копылово в Комсомольском районе г.о. Тольятти. 

Информация об обстановке, сложившейся в результате увеличения среднесуточных сбросов воды через гидроузел Жигулевского водохранилища и подъема уровня воды в реке Волга, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

По состоянию на 16.00 17.04.2026 на территории Самарской области в результате среднесуточных сбросных расходов с 16.04.2026 - 29000±500 куб. м/с произошло подтопление 88 дачных участков (78 - СНТ «Гидромеханизатор», 10 - СНТ «Вишенка») на полуострове Копылово в Комсомольском районе г.о. Тольятти. 

Участки находятся в зоне сезонного подтопления. Жизнедеятельность населения не нарушена. Пострадавших нет, эвакуация не требуется.

В режиме повышенной готовности находятся:

- городские округа Самара, Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск;

- муниципальные районы Волжский, Красноярский, Кинельский.

Паводковая обстановка находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

Если Ваш населенный пункт (место Вашего проживания) может пострадать от наводнений, изучите и запомните границы возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их приготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов.

Если Ваш дом попадает в зону подтопления, необходимо:

- Внимательно прослушать информацию, принять к сведению и выполнить все требования паводковой комиссии и служб спасения;

- Отключить газ, электричество и воду;

- Погасить огонь в горящих печах;

- Ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак;

- Закрыть двери и окна или даже забить их досками;

- Животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;

- Дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение (сарай);

- Из подвалов вынести все, что может испортиться от воды;

- Подготовиться к эвакуации.

При быстром подъеме уровня воды:

Прежде всего надо позаботиться о защите вещей в доме и подготовится к возможной эвакуации.

При наличии в хозяйстве лодок, бочек (пустых), бревен, камер и т.п. соорудить из них примитивные плавательные средства. Можно из пластиковых бутылок, надувных подушек, матрацев соорудить средства для спасения.

До прибытия помощи следует оставаться на верхних этажах, чердаках, крышах, деревьях, возвышенностях.

Организовать подачу сигналов спасателям: днем – вывешивая или размахивая хорошо видимым полотнищем, прибитым к древку, а в темное время суток – световым сигналом факелов, света фонаря или свечи и периодически – голосом.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредства. Во время движения не покидайте указанных Вам мест, не садитесь на борта.

Уважаемые жители Самарской области! Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

В Самаре состоялся захватывающий хоккейный турнир "Кубок силовых структур" среди силовых ведомств Самарской области.
14 апреля 2026, 22:21
Команда ГУ МЧС СО заняла второе место на "Кубке силовых структур" по хоккею
В Самаре состоялся захватывающий хоккейный турнир "Кубок силовых структур" среди силовых ведомств Самарской области. Спорт
8 апреля отмечается День рождения пожарной лестницы – неофициального, но значимого праздника для пожарных и спасателей.
08 апреля 2026, 19:56
МЧС СО: пожарная лестница - незаменимый инструмент спасения
8 апреля отмечается День рождения пожарной лестницы – неофициального, но значимого праздника для пожарных и спасателей. Общество
Пожилые люди особенно уязвимы перед лицом пожара. Поэтому крайне важно создать для них максимально безопасные условия и научить правильным действиям в чрезвычайной ситуации.
07 апреля 2026, 18:56
МЧС СО: памятка по пожарной безопасности - защитите своих пожилых близких
Пожилые люди особенно уязвимы перед лицом пожара. Поэтому крайне важно создать для них максимально безопасные условия и научить правильным действиям в... Общество
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
