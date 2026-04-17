МЧС СО: о сбросах воды через гидроузел Жигулевского водохранилища и подъеме уровня воды в Волге

Информация об обстановке, сложившейся в результате увеличения среднесуточных сбросов воды через гидроузел Жигулевского водохранилища и подъема уровня воды в реке Волга, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

По состоянию на 16.00 17.04.2026 на территории Самарской области в результате среднесуточных сбросных расходов с 16.04.2026 - 29000±500 куб. м/с произошло подтопление 88 дачных участков (78 - СНТ «Гидромеханизатор», 10 - СНТ «Вишенка») на полуострове Копылово в Комсомольском районе г.о. Тольятти.

Участки находятся в зоне сезонного подтопления. Жизнедеятельность населения не нарушена. Пострадавших нет, эвакуация не требуется.

В режиме повышенной готовности находятся:

- городские округа Самара, Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск;

- муниципальные районы Волжский, Красноярский, Кинельский.

Паводковая обстановка находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

Если Ваш населенный пункт (место Вашего проживания) может пострадать от наводнений, изучите и запомните границы возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их приготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов.

Если Ваш дом попадает в зону подтопления, необходимо:

- Внимательно прослушать информацию, принять к сведению и выполнить все требования паводковой комиссии и служб спасения;

- Отключить газ, электричество и воду;

- Погасить огонь в горящих печах;

- Ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак;

- Закрыть двери и окна или даже забить их досками;

- Животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;

- Дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение (сарай);

- Из подвалов вынести все, что может испортиться от воды;

- Подготовиться к эвакуации.

При быстром подъеме уровня воды:

Прежде всего надо позаботиться о защите вещей в доме и подготовится к возможной эвакуации.

При наличии в хозяйстве лодок, бочек (пустых), бревен, камер и т.п. соорудить из них примитивные плавательные средства. Можно из пластиковых бутылок, надувных подушек, матрацев соорудить средства для спасения.

До прибытия помощи следует оставаться на верхних этажах, чердаках, крышах, деревьях, возвышенностях.

Организовать подачу сигналов спасателям: днем – вывешивая или размахивая хорошо видимым полотнищем, прибитым к древку, а в темное время суток – световым сигналом факелов, света фонаря или свечи и периодически – голосом.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредства. Во время движения не покидайте указанных Вам мест, не садитесь на борта.

Уважаемые жители Самарской области! Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: ГУ МЧС СО