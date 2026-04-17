СОУНБ станет одной из ключевых площадок акции «Диктант Победы-2026»

24 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека традиционно присоединится к Международному историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны. В этом году «Диктант Победы» пройдёт уже в восьмой раз и будет приурочен к 130-летию со дня рождения великого полководца – маршала Г.К. Жукова.

Участникам диктанта предстоит ответить на 25 вопросов, посвящённых различным событиям и именам Великой Отечественной войны. Они затронут биографию Жукова и других именитых полководцев и героев войны, а также современную историю и специальную военную операцию. Ведущим события в СОУНБ станет художественный руководитель самарского театра «Город» Борис Трейбич.

Проверить свои знания смогут все желающие без каких-либо возрастных ограничений, каждый участник по итогам получит именной сертификат. А также учащиеся выпускных классов и абитуриенты, которые напишут «Диктант Победы» и наберут максимальное количество баллов, смогут получить диплом финалиста и претендовать на льготы при поступлении в вузы.

Регистрация на участие в акции в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется 24 апреля в 11:00, сам «Диктант Победы» начнётся в 13:00 и займёт 45 минут. Присоединиться к нему можно будет и в режиме онлайн. Все подробности о событии опубликованы на официальном сайте проекта: диктантпобеды.рф. А на сайте СОУНБ в разделах «Виртуальный читальный зал» и «Электронная библиотека для всех читателей доступны множество материалов, посвященных истории Великой Отечественной войны, которые помогут подготовиться к диктанту.

24 апреля в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, зал периодических изданий (3 этаж).

