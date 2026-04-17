Самара присоединилась к Всероссийскому гастрономическому фестивалю «Первые в космосе», который до конца апреля объединит более 70 ресторанов в 18 городах России.
Самара принимает участие в гастрономическом фестивале «Первые в космосе»
С 25 апреля гора Стрельная откроется полноценно и будет работать без выходных.
Техническое открытие горы Стрельной состоится уже в эти выходные
17 апреля вечером на 93 км автодороги «Самара - Бугуруслан» произошло смертельное ДТП: столкнулись Лада Калина и КамАЗ.
При столкновении "Калины" и КамАЗа в Отрадном погибли женщина и подросток
24 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека традиционно присоединится к Международному историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны.
СОУНБ станет одной из ключевых площадок акции «Диктант Победы-2026»
В пятницу, 17 апреля 2026 года, Виталий Шабалатов  передал гос награды членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Церемония состоялась в здании областного правительства.
В Самаре родным погибших бойцов СВО передали ордена Мужества
В связи с установившейся теплой погодой и началом сезона активности клещей в Самаре специалисты проводят акарицидную обработку общественных пространств.
 В парках Самары прошла противоклещевая обработка
По состоянию на 16.00 17.04.2026 на территории Самарской области произошло подтопление 88 дачных участков (78 - СНТ «Гидромеханизатор», 10 - СНТ «Вишенка») на полуострове Копылово в Комсомольском районе г.о. Тольятти. 
МЧС СО: о сбросах воды через гидроузел Жигулевского водохранилища и подъеме уровня воды в Волге
19 апреля в Самаре Космический полумарафон пройдет вдоль набережной реки Волги и объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто только делает первые шаги в спорте.
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
СОУНБ станет одной из ключевых площадок акции «Диктант Победы-2026»

24 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека традиционно присоединится к Международному историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны.

24 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека традиционно присоединится к Международному историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны. В этом году «Диктант Победы» пройдёт уже в восьмой раз и будет приурочен к 130-летию со дня рождения великого полководца – маршала Г.К. Жукова.
Участникам диктанта предстоит ответить на 25 вопросов, посвящённых различным событиям и именам Великой Отечественной войны. Они затронут биографию Жукова и других именитых полководцев и героев войны, а также современную историю и специальную военную операцию. Ведущим события в СОУНБ станет художественный руководитель самарского театра «Город» Борис Трейбич.
Проверить свои знания смогут все желающие без каких-либо возрастных ограничений, каждый участник по итогам получит именной сертификат. А также учащиеся выпускных классов и абитуриенты, которые напишут «Диктант Победы» и наберут максимальное количество баллов, смогут получить диплом финалиста и претендовать на льготы при поступлении в вузы. 
Регистрация на участие в акции в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется 24 апреля в 11:00, сам «Диктант Победы» начнётся в 13:00 и займёт 45 минут. Присоединиться к нему можно будет и в режиме онлайн. Все подробности о событии опубликованы на официальном сайте проекта: диктантпобеды.рф. А на сайте СОУНБ в разделах «Виртуальный читальный зал» и «Электронная библиотека для всех читателей доступны множество материалов, посвященных истории Великой Отечественной войны, которые помогут подготовиться к диктанту.
24 апреля в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, зал периодических изданий (3 этаж).
Новости по теме
Самара присоединилась к Всероссийскому гастрономическому фестивалю «Первые в космосе», который до конца апреля объединит более 70 ресторанов в 18 городах России.
17 апреля 2026, 22:25
Самара принимает участие в гастрономическом фестивале «Первые в космосе»
Самара присоединилась к Всероссийскому гастрономическому фестивалю «Первые в космосе», который до конца апреля объединит более 70 ресторанов в 18 городах... Общество
173
В пятницу, 17 апреля 2026 года, Виталий Шабалатов  передал гос награды членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Церемония состоялась в здании областного правительства.
17 апреля 2026, 20:06
В Самаре родным погибших бойцов СВО передали ордена Мужества
В пятницу, 17 апреля 2026 года, Виталий Шабалатов  передал гос награды членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО.... Общество
260
В связи с установившейся теплой погодой и началом сезона активности клещей в Самаре специалисты проводят акарицидную обработку общественных пространств.
17 апреля 2026, 19:57
 В парках Самары прошла противоклещевая обработка
В связи с установившейся теплой погодой и началом сезона активности клещей в Самаре специалисты проводят акарицидную обработку общественных пространств. Благоустройство
227
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
402
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
412
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
1261
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
693
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
748
Весь список