Самара присоединилась к Всероссийскому гастрономическому фестивалю «Первые в космосе», который до конца апреля объединит более 70 ресторанов в 18 городах России.
С 25 апреля гора Стрельная откроется полноценно и будет работать без выходных.
17 апреля вечером на 93 км автодороги «Самара - Бугуруслан» произошло смертельное ДТП: столкнулись Лада Калина и КамАЗ.
24 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека традиционно присоединится к Международному историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны.
В пятницу, 17 апреля 2026 года, Виталий Шабалатов  передал гос награды членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Церемония состоялась в здании областного правительства.
В связи с установившейся теплой погодой и началом сезона активности клещей в Самаре специалисты проводят акарицидную обработку общественных пространств.
По состоянию на 16.00 17.04.2026 на территории Самарской области произошло подтопление 88 дачных участков (78 - СНТ «Гидромеханизатор», 10 - СНТ «Вишенка») на полуострове Копылово в Комсомольском районе г.о. Тольятти. 
19 апреля в Самаре Космический полумарафон пройдет вдоль набережной реки Волги и объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто только делает первые шаги в спорте.
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
При столкновении "Калины" и КамАЗа в Отрадном погибли женщина и подросток

17 апреля вечером на 93 км автодороги «Самара - Бугуруслан» произошло смертельное ДТП: столкнулись Лада Калина и КамАЗ.

Полицейские работали на месте ДТП в г. Отрадный.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что 17 апреля 2026 года в 18:15 на 93 км автодороги «Самара - Бугуруслан» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным женщина 1961 года рождения, управляя автомобилем Лада Калина, двигаясь по улице Советская со стороны переулка Первомайский в направлении автодороги «Самара – Бугуруслан», при проезде нерегулируемого перекрестка, выезжая с второстепенной дороге, не предоставила преимущество в движении автомобилю КамАЗ под управлением мужчины 1981 года рождения, который двигался по главной дороге, в результате чего допустила с ним столкновение.

На месте дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Лада Калина - 64-летняя женщина от полученных травм скончалась. Пассажиры легкового автомобиля: молодые люди 13 и 15 лет и 21-летний мужчина госпитализированы. Позже, в реанимации скончался 15-летний пассажир.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

 

Теги: ДТП

16 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.
17 апреля 2026, 15:46
В Самаре молодой человек на электросамокате сбил женщину, шедшую по тротуару
16 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек. Происшествия
Смертельное ДТП в Ставропольском районе: водитель отечественного автомобиля скончался на месте
16 апреля 2026, 15:44
Смертельное ДТП в Ставропольском районе: водитель отечественного автомобиля скончался на месте
Водитель Mitsubishi и его пассажир - 69-летняя женщина доставлены в медицинское учреждение.
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
16 апреля 2026, 14:23
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
ДТП произошло в Автозаводском районе. Водителю мотоцикла назначено амбулаторное лечение.
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
