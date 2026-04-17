При столкновении "Калины" и КамАЗа в Отрадном погибли женщина и подросток

Полицейские работали на месте ДТП в г. Отрадный.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что 17 апреля 2026 года в 18:15 на 93 км автодороги «Самара - Бугуруслан» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным женщина 1961 года рождения, управляя автомобилем Лада Калина, двигаясь по улице Советская со стороны переулка Первомайский в направлении автодороги «Самара – Бугуруслан», при проезде нерегулируемого перекрестка, выезжая с второстепенной дороге, не предоставила преимущество в движении автомобилю КамАЗ под управлением мужчины 1981 года рождения, который двигался по главной дороге, в результате чего допустила с ним столкновение.

На месте дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Лада Калина - 64-летняя женщина от полученных травм скончалась. Пассажиры легкового автомобиля: молодые люди 13 и 15 лет и 21-летний мужчина госпитализированы. Позже, в реанимации скончался 15-летний пассажир.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО