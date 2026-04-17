19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
В Самаре родным погибших бойцов СВО передали ордена Мужества

В пятницу, 17 апреля 2026 года, первый заместитель Губернатора —   председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов  передал государственные награды членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Церемония состоялась в здании областного правительства.

За самоотверженность орденами Мужества награждены посмертно:

младший сержант Ищенко Владимир Алексеевич

рядовой Ковалев Константин Сергеевич

старший лейтенант Макарцев Юрий Александрович

ефрейтор Майоров Александр Владимирович

младший сержант Моисеев Юрий Петрович 

младший сержант Попов Николай Викторович

сержант Сидубаев Леонид Геннадьевич

ефрейтор Феклистов Анатолий Александрович

сержант Хохлов Андрей Анатольевич.

Участники церемонии минутой молчания почтили память погибших героев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

В центре внимания
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
402
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
412
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
1261
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
693
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
748
