В Самаре родным погибших бойцов СВО передали ордена Мужества

В пятницу, 17 апреля 2026 года, первый заместитель Губернатора — председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов передал государственные награды членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Церемония состоялась в здании областного правительства.

За самоотверженность орденами Мужества награждены посмертно:

младший сержант Ищенко Владимир Алексеевич

рядовой Ковалев Константин Сергеевич

старший лейтенант Макарцев Юрий Александрович

ефрейтор Майоров Александр Владимирович

младший сержант Моисеев Юрий Петрович

младший сержант Попов Николай Викторович

сержант Сидубаев Леонид Геннадьевич

ефрейтор Феклистов Анатолий Александрович

сержант Хохлов Андрей Анатольевич.

Участники церемонии минутой молчания почтили память погибших героев.

