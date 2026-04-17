В СОУНБ прозвучат мелодии платоновской философии

18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!» — обещает гостям программу, сотканную из ярких национальных узоров, наполненных культурными смыслами. (12+)

Однако истинной жемчужиной мероприятия станет не только кружево творческих встреч, увлекательных мастер-классов и тихих экскурсий по книжным лабиринтам. В этот вечер библиотека превратится в музыкальную гостиную.

Главная премьера ночи — концерт Ильи Полякова в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки. Петербургский композитор, поэт и неутомимый организатор международного фестиваля авторской фортепианной музыки «Piano Day» представит самарцам уникальную программу. Это музыка, рожденная на стыке математики души и платоновских идеалов.

Но есть в афише этого вечера нечто особенное, почти мистическое. Организаторы предлагают гостям не просто слушать, но — видеть звук. Концерт Ильи Полякова состоится в обрамлении выставки Елены Болотских «Иная сторона». Миры, созданные художницей в живописи, графике, коллаже, рельефе, контррельефе, ассамбляже и инсталляциях, полны небесного света и загадочных смыслов.

Хотите услышать, как гармонии, вдохновленные античной философией, переплетаются с образами из «Иной стороны»? Не упустите шанс стать соавтором ночи, где сила России раскрывается через единство искусств - музыки, философии и художественных образов.

«Новое пространство» 18 апреля 2026 года, сбор гостей к 18:00.

Вход — по пригласительным билетам. Приобрести билеты можно по ссылке: https://ilyapolyakov.ticketscloud.org/e/6969ddcd2a72a98862b2c76e



Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ