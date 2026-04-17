В Самаре молодой человек на электросамокате сбил женщину, шедшую по тротуару

16 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек. Один человек погиб. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 480 нарушений ПДД РФ, в том числе 11 нарушений правил перевозки детей и 27 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.



Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в Октябрьском районе г. Самары в 15:10 21-летний мужчина, управляя электросамокатом, двигаясь по тротуару вдоль д. 19 по ул. Мичурина, допустил наезд на 75-летнюю женщину, которая шла по тротуару. Пешеход госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО