В Самаре на перекрестке столкнулись питбайк и автомобиль, госпитализированы 15-летний водитель питбайка и его пассажир

Госавтоинспекция Самарской области проводит профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности на дорогах региона. Особое внимание уделяется соблюдению правил проезда перекрёстков и недопущению управления транспортными средствами несовершеннолетними.



27 марта на одном из перекрёстков Самары произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка под управлением 15-летнего водителя. По предварительным данным, водитель автомобиля не предоставила преимущество в движении, в результате чего травмы получили несовершеннолетний водитель питбайка и его несовершеннолетний пассажир, они госпитализированы с тяжелыми травмами.



Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, а родителей - исключить доступ детей к управлению транспортом, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.