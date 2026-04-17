Память, которую мы храним: в Самаре привели в порядок захоронения героев Великой Победы

В областной столице дан старт Всероссийскому субботник по благоустройству воинских захоронений и памятных мест. Организатором мероприятия выступил актив проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». В субботнике приняли участие глава городского округа Самара, член регполитсовета ЕР Иван Носков, координатор партпроекта в Самарской области, председатель Думы г.о. Самара Сергей Рязанов, депутаты городской Думы фракции «Единая Россия», активисты региональных отделений «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёров Победы»

Около сотни активистов очистили воинские мемориалы от мусора и старой листвы.

«С нами – очень молодые люди. Волонтеры с горячим сердцем и открытой душой, которые пропускают каждую историю ветеранов через себя, - отмечает председатель Самарской городской думы, координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов. – Именно они сохраняют историческую память и ту правду, которую сейчас многие пытаются исказить».

Активист «Молодой Гвардии Единой России» Павел Желандинов свой 18 день рождения отметил волонтёром - молодой человек поехал с гуманитарной миссией на Донбасс, и это изменило его жизнь.

«После этого особенно чувствуется та ответственность за память наших героев, участников специальной военной операции и в целом Великой Отечественной войны, всех героев нашей страны, поэтому я считаю особенно важным, чтобы их могилы, их память была в порядке", - гооврит самарский доброволец.

Участники субботника привели в порядок захоронения Героя Советского Союза Александра Сергеевича Гришина и генерал-майора Степана Борисовича Жестакова, а также могилы их супруг. Оба военачальника внесли значительный вклад в защиту Отечества и после войны жили и работали в Куйбышевской области.

Степан Жестаков — генерал-майор, комендант 106-го Полтавского укреплённого района. Участвовал в советско-японской войне, его подразделения вели боевые действия в Дуннинском укрепрайоне — на одном из последних рубежей Второй мировой войны. В послевоенные годы занимал должность военного комиссара Куйбышевской области. Работы по восстановлению захоронения Степана Жестакова взял на себя глава Самары Иван Носков.

«Пока мы уделяем внимание этой теме, пока помним, эти люди живут. Это наша гордость, люди, на которых можно равняться. И сейчас, когда страна переживает не самое простое время, их традиции продолжаются: мы видим, как среди наших родных, знакомых, коллег появляются новые герои».

Александр Гришин — командир отделения автоматчиков, гвардии старший сержант. Звание Героя Советского Союза присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за отвагу и геройство, проявленные при освобождении Витебской области и форсировании Западной Двины. После войны проживал в Куйбышеве, работал на подшипниковом заводе.

Ответственность за благоустройство могилы Героя Советского Союза и его супруги Полины принял депутат Думы г.о. Самара, координатор партпроекта «Культура малой Родины» в Самарской области Алексей Долматов.

«Я сам учился в Суворовском училище, и нас воспитывали с пониманием, что долг каждого – чтить своих предков, героев, отдавать дань прошлому. Когда я понимаю, что могу помочь, я помогаю. И на своём примере хочется показать людям, что стоит поступать также», - отметил Долматов.

Как отметил координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Рязанов, подобные мероприятия — не разовая акция, а системная работа, направленная на сохранение памяти о защитниках Отечества и воспитание подрастающего поколения на примерах их подвигов.

«Сохранение памяти поколений — это основа патриотического воспитания. Когда мы приводим в порядок захоронения героев, мы не просто делаем уборку — мы показываем молодёжи пример уважения к истории своей страны, к людям, которые отдали жизнь и силы за её будущее. Это наш долг перед прошлым и ответственность перед будущим», — подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память» в регионе.

Субботник на Городском кладбище стал частью масштабной весенней кампании по благоустройству воинских мемориалов. Всего в 2026 году в рамках партпроекта «Единой России» в Самарской области запланировано проведение более 80 субботников на воинских захоронениях и мемориальных комплексах. Ожидается, что в них примут участие порядка 1700 волонтёров, представителей общественных организаций, молодёжных объединений и депутатского корпуса.

Несколько лет назад депутаты городской Думы Самары стали инициатором системного подхода к уходу за воинскими захоронениями. За каждым объектом закреплены ответственные, которые на регулярной основе проводят уборку, благоустройство, а при необходимости и ремонт памятников. Этот опыт впоследствии был распространён на другие регионы России.

Всероссийский субботник приурочен к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. Мероприятия по благоустройству воинских захоронений продолжаются во всех муниципальных образованиях Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

