Я нашел ошибку
Главные новости:
18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
0.86
EUR 89.41
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Память, которую мы храним: в Самаре привели в порядок захоронения героев Великой Победы

236
В областной столице дан старт Всероссийскому субботник по благоустройству воинских захоронений и памятных мест.

В областной столице дан старт Всероссийскому субботник по благоустройству воинских захоронений и памятных мест. Организатором мероприятия выступил актив проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». В субботнике приняли участие глава городского округа Самара, член регполитсовета ЕР Иван Носков, координатор партпроекта в Самарской области, председатель Думы г.о. Самара Сергей Рязанов, депутаты городской Думы фракции «Единая Россия», активисты региональных отделений «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёров Победы»

Около сотни активистов очистили воинские мемориалы от мусора и старой листвы.

«С нами – очень молодые люди. Волонтеры с горячим сердцем и открытой душой, которые пропускают каждую историю ветеранов через себя, - отмечает председатель Самарской городской думы, координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов. – Именно они сохраняют историческую память и ту правду, которую сейчас многие пытаются исказить».

Активист «Молодой Гвардии Единой России» Павел Желандинов свой 18 день рождения отметил волонтёром - молодой человек поехал  с гуманитарной миссией на Донбасс, и это изменило его жизнь.

«После этого особенно чувствуется та ответственность за память наших героев, участников специальной военной операции и в целом Великой Отечественной войны, всех героев нашей страны, поэтому я считаю особенно важным, чтобы их могилы, их память была в порядке", - гооврит самарский доброволец.

Участники субботника привели в порядок захоронения Героя Советского Союза Александра Сергеевича Гришина и генерал-майора Степана Борисовича Жестакова, а также могилы их супруг. Оба военачальника внесли значительный вклад в защиту Отечества и после войны жили и работали в Куйбышевской области.

Степан Жестаков — генерал-майор, комендант 106-го Полтавского укреплённого района. Участвовал в советско-японской войне, его подразделения вели боевые действия в Дуннинском укрепрайоне — на одном из последних рубежей Второй мировой войны. В послевоенные годы занимал должность военного комиссара Куйбышевской области. Работы по восстановлению захоронения Степана Жестакова взял на себя глава Самары Иван Носков.

«Пока мы уделяем внимание этой теме, пока помним, эти люди живут. Это наша гордость, люди, на которых можно равняться. И сейчас, когда страна переживает не самое простое время, их традиции продолжаются: мы видим, как среди наших родных, знакомых, коллег появляются новые герои».    

Александр Гришин — командир отделения автоматчиков, гвардии старший сержант. Звание Героя Советского Союза присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за отвагу и геройство, проявленные при освобождении Витебской области и форсировании Западной Двины. После войны проживал в Куйбышеве, работал на подшипниковом заводе.

Ответственность за благоустройство могилы Героя Советского Союза и его супруги Полины принял депутат Думы г.о. Самара, координатор партпроекта «Культура малой Родины» в Самарской области Алексей Долматов.

«Я сам учился в Суворовском училище, и нас воспитывали с пониманием, что долг каждого – чтить своих предков, героев, отдавать дань прошлому. Когда я понимаю, что могу помочь, я помогаю. И на своём примере хочется показать людям, что стоит поступать также», - отметил Долматов. 

Как отметил координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Рязанов, подобные мероприятия — не разовая акция, а системная работа, направленная на сохранение памяти о защитниках Отечества и воспитание подрастающего поколения на примерах их подвигов.

«Сохранение памяти поколений — это основа патриотического воспитания. Когда мы приводим в порядок захоронения героев, мы не просто делаем уборку — мы показываем молодёжи пример уважения к истории своей страны, к людям, которые отдали жизнь и силы за её будущее. Это наш долг перед прошлым и ответственность перед будущим», — подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память» в регионе.

Субботник на Городском кладбище  стал частью масштабной весенней кампании по благоустройству воинских мемориалов. Всего в 2026 году в рамках партпроекта «Единой России» в Самарской области запланировано проведение более 80 субботников на воинских захоронениях и мемориальных комплексах. Ожидается, что в них примут участие порядка 1700 волонтёров, представителей общественных организаций, молодёжных объединений и депутатского корпуса.

Несколько лет назад депутаты городской Думы Самары стали инициатором системного подхода к уходу за воинскими захоронениями. За каждым объектом закреплены ответственные, которые на регулярной основе проводят уборку, благоустройство, а  при необходимости и  ремонт памятников. Этот опыт впоследствии был распространён на другие регионы России.

Всероссийский субботник приурочен к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. Мероприятия по благоустройству воинских захоронений продолжаются во всех муниципальных образованиях Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня, 14 апреля, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ириной Петшик
951
Предприниматель и руководитель фармацевтического производства подал документы для участия в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия».
1141
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов лично подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Региональный оргкомитет
1132
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
320
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
334
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
1123
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
667
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
698
Весь список