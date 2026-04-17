Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики

Я нашел ошибку
Главные новости:
18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
О развлекательной программе на матче «Крылья Советов» – ЦСКА
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
Для удобства болельщиков: бесплатные автобусы в день матча с ЦСКА
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
В СОУНБ откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных»
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Ночью в регионе ожидается усиление ветра
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
В селе Подстепки горела дача на площади 150 квадратных метров
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
В губернии отработали действия по тушению крупных лесных пожаров
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В СОУНБ прозвучат мелодии платоновской философии
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
В регионе прошел первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
0.86
EUR 89.41
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики

281
Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики

В Самарской области состоялась региональная научно-практическая конференция, посвящённая реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Она объединила представителей научного сообщества, общественных организаций и муниципального управления. К участию присоединились представители из разных регионов страны. Тема национальной политики особенно актуальна в объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным Год единства народов России.

«Стратегия государственной национальной политики — это не просто набор директив, а путеводитель по созданию системы, в которой нам предстоит жить, растить детей, формировать наследие для будущих поколений. Она определяет долгосрочный вектор развития нашей многонациональной страны, обеспечивает укрепление её суверенитета и стабильности», — обратился к участникам конференции губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

На территории России проживает более 190 народов и этнических групп. Такое многообразие обусловлено уникальной географией страны, включающей европейские, сибирские, дальневосточные территории. Например, в Самарской области в дружбе и согласии живут представители более 100 народностей. Большая часть из них — коренные народы, издавна населяющие территорию страны. Также в России живут граждане зарубежных стран и ближайших соседей: белорусы, украинцы, азербайджанцы, киргизы и другие.

«Поэтому так важно сохранять межнациональный мир, уважать культуру, язык и традиции каждого народа, укреплять общероссийскую гражданскую идентичность, — считает заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов. — Наши недруги стараются раскачать ситуацию, в том числе используя межнациональный вопрос. От того, как эффективно мы будем проводить нашу национальную политику, как будем отвечать на современные вызовы и проблемы, зависит наше благополучие и единство».

Вопросы национальной политики в Самарской области всегда находятся в центре внимания. Эффективно выстраивает взаимодействие с национальными объединениями Дом дружбы народов Самарской области, реализуются мероприятия по адаптации иностранных граждан, в образовательных учреждениях развивается этнокультурный компонент, ведётся постоянная работа с детьми и молодёжью. В рамках Стратегии проходит много событий, направленных на укрепление русской культуры, традиций и русского языка, как государственного языка и языка межнационального общения.

Общественный помощник губернатора Самарской области Рамис Терегулов призвал больше внимания уделить воспитанию детей: «Мы должны объяснять нашим детям, что сила нашей страны — в единстве народов, в наших традициях и исконных ценностях».

В рамках конференции работало несколько секций. Одна из них была посвящена стратегии информационного обеспечения государственной национальной политики. Руководители Центров управления регионами делились опытом противодействия информационным вбросам и фейкам, а также технологиями реагирования в кризисных ситуациях.

Ещё одна секция была посвящена правовым механизмам реализации, межведомственной координации и совершенствованию законодательства в сфере межнациональных отношений.

«Важно уже сейчас выстраивать работу с учётом новелл стратегии. Вопросы национальной политики остаются ключевыми, особенно сейчас. Единство — это навык, который живёт, пока мы его поддерживаем», -подчеркнула заместитель министра внутренней политики Самарской области Мария Купцова.

«На фоне СВО и геополитических вызовов мы сохраняем национальный мир через реализацию стратегии. У нашего государства был накоплен большой положительной опыт дружеского сосуществования народов. Опираемся на лучшие практики», — подвёл итог член Общественной палаты Самарской области, профессор Виктор Полянский.

В рамках конференции участники также посетили выставку «17 традиционных ценностей России». Именно эти ценности — общий нравственный знаменатель для всех народов нашей страны, позволяющий сохранять мир, согласие и гражданскую идентичность даже в условиях внешнего давления.

Фото – Дом дружбы народов Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
320
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
334
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
1123
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
667
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
698
Весь список