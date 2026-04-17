18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"

Открыт прием заявок на Конкурс молодых хореографов, проходящий в рамках Всероссийского фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа «Русский балет навсегда». Нынешний смотр продолжает созидательную традицию, заложенную предыдущими проектами фонда «Илзе Лиепа»  при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Впервые фестиваль и конкурс проходят в партнерстве с музыкальным конкурсом «Партитура»: конкурс призван не только открыть новые имена, но и объединить талантливых молодых хореографов и композиторов для создания оригинальных и самобытных работ.


В художественный совет конкурса вошли заслуженный артист РФ, главный балетмейстер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Юрий Бурлака, заслуженная артистка РФ, хореограф, педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС Марианна Рыжкина, режиссер-хореограф, педагог, лауреат премии Мориса Бежара Елена Богданович, хореограф, художественный руководитель балетной труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Максим Севагин, народный артист РФ, художественный руководитель и главный режиссер Московского государственного академического театра им. Н.И. Сац Георгий Исаакян, руководитель Российского государственного музыкального радиоцентра Ирина Герасимова, а также народная артистка РФ Илзе Лиепа.
Уникальность конкурса заключается в том, что это не только соревнование талантов, но и профессиональная интеграционная платформа, цель которой – найти точки объединения современной хореографии с академическим театром. Проект нацелен помочь молодым талантливым хореографам с реализацией творческих идей и предоставить им возможность для будущего профессионального роста и выхода на большую театральную сцену. Именитые мастера-наставники проекта по традиции будут помогать талантливым конкурсантам воплощать в жизнь самые смелые творческие идеи.


Художественный руководитель фестиваля Илзе Лиепа: «Многие хореографы, заявившие о себе когда-то как абсолютные новаторы, сформировали современную классику, которую танцуют ведущие балетные труппы. Нам нужно вырастить таких хореографов – в первую очередь, ментально, дать им опыт работы с профессиональным коллективом и помочь собрать им команду, потому что мы понимаем: сегодня без командной работы не получится достойного произведения искусства».
Конкурс молодых хореографов поделен на несколько этапов: сбор заявок на участие продлится до 15 мая 2026 года. По итогам первого заочного тура до 31 мая 2026 г. экспертный комитет художественного совета отберет 20 человек – они станут участниками Творческой мастерской, которая пройдет в июле 2026 года. Под руководством мастеров-хореографов и опытных педагогов (ведущих специалистов России в области различных направлений хореографии, балетмейстеров-постановщиков и историков балета) они будут постигать секреты и тонкости профессионального мастерства. В рамках мастерской пройдут творческие встречи и авторские мастер-классы с ведущими российскими хореографами, членами художественного совета конкурса, которые поделятся с конкурсантами личным профессиональным опытом в создании больших спектаклей на базе академических театров.
«Мы хотим расширить хореографическое мышление конкурсантов, просветить их на предмет того, что такое единая гармония хореографического произведения. Даже те, кто не выйдет в финал, получат в Творческой мастерской ценные знания о процессе создания больших спектаклей», – делится мастер-хореограф проекта Елена Богданович.      

По итогам работы творческой мастерской художественный совет определит 7 лауреатов, которые получат уникальную возможность поставить фрагменты балета на музыку лауреатов конкурса композиторов «Партитура» под руководством мастеров-наставников. Созданные фрагменты будут показаны на гала-концерте «Премьера Премьер» в Москве летом 2027 года. Гала-концерт пройдет на одной из главных концертных площадок города и станет ярким завершающим аккордом Фестиваля.
Параллельно с конкурсом хореографов и творческой мастерской в рамках программы Всероссийского фестиваля «Русский балет навсегда» проходит гастрольный тур спектаклей «Мой Чайковский» и «Дягилев. Балет. Новый век». В эти спектакли включены работы хореографов – лауреатов конкурсов прошлых лет.

Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
16 апреля 2026  18:42
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
16 апреля 2026  18:36
