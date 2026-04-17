Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"

Открыт прием заявок на Конкурс молодых хореографов, проходящий в рамках Всероссийского фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа «Русский балет навсегда». Нынешний смотр продолжает созидательную традицию, заложенную предыдущими проектами фонда «Илзе Лиепа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Впервые фестиваль и конкурс проходят в партнерстве с музыкальным конкурсом «Партитура»: конкурс призван не только открыть новые имена, но и объединить талантливых молодых хореографов и композиторов для создания оригинальных и самобытных работ.



В художественный совет конкурса вошли заслуженный артист РФ, главный балетмейстер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Юрий Бурлака, заслуженная артистка РФ, хореограф, педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС Марианна Рыжкина, режиссер-хореограф, педагог, лауреат премии Мориса Бежара Елена Богданович, хореограф, художественный руководитель балетной труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Максим Севагин, народный артист РФ, художественный руководитель и главный режиссер Московского государственного академического театра им. Н.И. Сац Георгий Исаакян, руководитель Российского государственного музыкального радиоцентра Ирина Герасимова, а также народная артистка РФ Илзе Лиепа.

Уникальность конкурса заключается в том, что это не только соревнование талантов, но и профессиональная интеграционная платформа, цель которой – найти точки объединения современной хореографии с академическим театром. Проект нацелен помочь молодым талантливым хореографам с реализацией творческих идей и предоставить им возможность для будущего профессионального роста и выхода на большую театральную сцену. Именитые мастера-наставники проекта по традиции будут помогать талантливым конкурсантам воплощать в жизнь самые смелые творческие идеи.



Художественный руководитель фестиваля Илзе Лиепа: «Многие хореографы, заявившие о себе когда-то как абсолютные новаторы, сформировали современную классику, которую танцуют ведущие балетные труппы. Нам нужно вырастить таких хореографов – в первую очередь, ментально, дать им опыт работы с профессиональным коллективом и помочь собрать им команду, потому что мы понимаем: сегодня без командной работы не получится достойного произведения искусства».

Конкурс молодых хореографов поделен на несколько этапов: сбор заявок на участие продлится до 15 мая 2026 года. По итогам первого заочного тура до 31 мая 2026 г. экспертный комитет художественного совета отберет 20 человек – они станут участниками Творческой мастерской, которая пройдет в июле 2026 года. Под руководством мастеров-хореографов и опытных педагогов (ведущих специалистов России в области различных направлений хореографии, балетмейстеров-постановщиков и историков балета) они будут постигать секреты и тонкости профессионального мастерства. В рамках мастерской пройдут творческие встречи и авторские мастер-классы с ведущими российскими хореографами, членами художественного совета конкурса, которые поделятся с конкурсантами личным профессиональным опытом в создании больших спектаклей на базе академических театров.

«Мы хотим расширить хореографическое мышление конкурсантов, просветить их на предмет того, что такое единая гармония хореографического произведения. Даже те, кто не выйдет в финал, получат в Творческой мастерской ценные знания о процессе создания больших спектаклей», – делится мастер-хореограф проекта Елена Богданович.

По итогам работы творческой мастерской художественный совет определит 7 лауреатов, которые получат уникальную возможность поставить фрагменты балета на музыку лауреатов конкурса композиторов «Партитура» под руководством мастеров-наставников. Созданные фрагменты будут показаны на гала-концерте «Премьера Премьер» в Москве летом 2027 года. Гала-концерт пройдет на одной из главных концертных площадок города и станет ярким завершающим аккордом Фестиваля.

Параллельно с конкурсом хореографов и творческой мастерской в рамках программы Всероссийского фестиваля «Русский балет навсегда» проходит гастрольный тур спектаклей «Мой Чайковский» и «Дягилев. Балет. Новый век». В эти спектакли включены работы хореографов – лауреатов конкурсов прошлых лет.