В Самарской области сотрудники полиции изъяли больше полкило синтетики у гастролера-студента из Москвы

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В Самарской области сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району задержан ранее не судимый житель Московской области 2002 года рождения, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств.

Вечером 1 ноября сотрудники Госавтоинспекции на 954 километре автодороги М-5 «Урал» в 5 километрах от села Валы Ставропольского района остановили легковой автомобиль «Пежо» для проверки документов.

В ходе проверки документов 19-летний водитель заметно нервничал, в связи с чем полицейскими было принято решение о проведении личного досмотра и досмотра автомобиля.

На заднем сидении автомобиля в рюкзаке сотрудники полиции обнаружили и изъяли 8 свертков, обмотанных красной и зеленой изоляционной лентой с порошкообразным веществом.

Исследование показало, что в свертках содержалось наркотическое средство N-метилэфедрон, массой 597 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

По информации оперативников, подозреваемый - уроженец Новосибирска, зарегистрирован и проживает в Москве. 19-летний студент ранее не судим. Задержанный пояснил, что приобрел наркотик с целью последующего сбыта бесконтактным способом через тайники-закладки на территории города Тольятти.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По ходатайству органа следствия, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению причастности задержанного к аналогичным преступлениям, а также каналы поставки наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО