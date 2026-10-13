Вячеслав Федорищев дал поручения по развитию туризма Самарской области

Во вторник, 13 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Одним из вопросов повестки стало развитие туристической отрасли региона за прошедший период 2026 года.

Глава региона подчеркнул, что туризм — это экономика, работа с малым и средним бизнесом, новые точки роста для муниципалитетов.

В Самарской области утверждена Стратегия развития туризма до 2036 года, она закрепляет кластерный подход к определению приоритетных туристических территорий, что позволит синхронизировать инфраструктурные проекты с планами социально-экономического развития городов и районов.

О результатах работы доложила министр культуры Самарской области Екатерина Матвеева, ранее возглавлявшая министерство туризма. В соответствии с поручением губернатора ведомство перестроило работу по развитию туризма, сделав акцент на инфраструктуре, привлечении инвестиций, взаимодействии с бизнесом, цифровизации и повышении эффективности.

В регионе работают 470 коллективных средств размещения. Порядка 43 объектов завершили процедуру классификации и были включены в соответствующий реестр. 208 экскурсоводов и гидов переводчиков прошли аттестацию, из них 40 – в этом году.

В процессе реализации находятся 4 стратегических проекта – это туристические объекты с общим объемом инвестиций порядка 10 млрд рублей. По их завершении в регионе прибавится 445 номеров.

Кроме того, в 2026 году уже реализованы два проекта на общую сумму 1,8 млрд рублей – акватермальный комплекс «Атолл» и эко-отель «Родник». Еще два проекта одобрены к реализации — дорожная гостиница в Самаре и эко-парк в Тольятти. Они обеспечат дополнительные инвестиции в размере 430 млн рублей и совокупно 83 номера. Также открыты еще два туробъекта в Тольятти на 104 номера.

Министр отметила заинтересованность инвесторов в строительстве быстровозводимых модульных объектов. Уже сформирован перечень из 21 земельного участка, которые подходят для реализации проектов.

Что касается цифровых сервисов, то в этом году обновлен туристический портал «ВизитСамара.рф», создано мобильное приложение «ВизитСамара» с чат-ботом на основе технологий искусственного интеллекта. По словам Екатерины Матвеевой, портал ежедневно посещают более 400 пользователей, а приложение за два месяца скачали порядка 1500 уникальных пользователей.

Возможность заселения с помощью цифрового ID в регионе предоставляют 62 объекта размещения. Работа по подключению данного сервиса продолжается.

В числе приоритетов работы ведомства сохраняется популяризация туристических возможностей региона, создание новые туристических маршрутов.

Как сообщила Екатерина Матвеева, в этом году Самарская область стала 33 субъектом Российской Федерации, включенным в проект «Императорский маршрут». В следующем году один из ведущих туроператоров региона будет реализовывать его на постоянной основе. Еще один маршрут – межрегиональный автомобильный, посвященный династии Аксаковых. Он будет реализован вместе с Оренбургской областью и Республикой Башкортостан. В селе Неклюдово Камышлинского района при региональной поддержке обустроен парк «Аленький цветочек» — он включен в данный туристический маршрут.

Уделено внимание развитию инклюзивного туризма. «Совместно с уполномоченным по защите прав людей с инвалидностью по Самарской области запущен маршрут «Туризм без границ». В рамках проекта проведены инспекционные экскурсии. Полученные результаты будут использованы для системного мониторинга доступности и дальнейшей адаптации объектов под потребности людей с ограниченными возможностями», — отметила руководитель министерства.

В целом, по данным Росстата, за период с января по сентябрь 2026 года туристический поток Самарской области составил 1,2 млн человек, что на 10% больше аналогичного периода 2025 года.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: с этого года в большинстве муниципалитетов действует туристический налог. «Его суть не в том, чтобы иметь дополнительный источник дохода в целом для бюджетной системы, а чтобы он перенаправлялся на развитие этой инфраструктуры. Прошу за этим следить», — сделал акцент глава региона.

Губернатор напомнил, что озвученное ранее решение объединить министерства культуры и туризма имеет целью выстроить единую систему, в которой эти направления будут дополнять и усиливать друг друга.

«Если говорить про возможности роста, то, наверное, это одна из самых перспективных отраслей с точки зрения экономики. Мы не дорабатывали и продолжаем сейчас восстанавливать работу с имиджем, узнаваемостью региона. Не для нас, мы знаем, какая замечательная Самарская область, — для миллионов туристов, которые принимают решения ежедневно, куда им поехать — с детьми, с семьей, с компанией».

Вячеслав Федорищев поручил министерству культуры и туризма совместно с главами провести инвентаризацию неиспользуемых и используемых не по назначению туристических баз отдыха — по каждому объекту определить состояние, форму собственности, перспективы дальнейшего развития, подготовить предложения по восстановлению объектов и вовлечению их в туристический оборот, в первую очередь с привлечением частных инвесторов.

Еще одно поручение касалось ремонта дорог, ведущих к туробъектам. «Министерству транспорта совместно с министерством культуры и туризма, главами муниципалитетов определить наиболее проблемные участки автомобильных дорог, которые ведут к основным туристическим объектам региона, подготовить предложения по их приведению в нормативное состояние с учетом интенсивности туристического потока. Приоритетные участки предусмотреть при формировании планов дорожных работ на 2027-2028 годы с указанием источника финансирования», — отметил губернатор.

Также профильное ведомство вместе с минэкономразвития и главами муниципалитетов должны будут определить приоритетные туристические территории, развитие которых способно обеспечить наибольший экономический эффект, для каждой подготовить конкретный перечень проектов и утвердить до 1 декабря 2026 года.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области