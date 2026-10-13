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Губернатор Самарской области и Посол Узбекистана в РФ договорились о наращивании сотрудничества

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Во вторник, 13 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым. 

Во вторник, 13 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым. 

Стороны обсудили итоги работы делегации Республики Узбекистан в Самарской области. В рамках рабочего визита представители делегации посетили ряд промышленных и инновационных площадок, встретились с предпринимателями в Торгово-промышленной палате Самарской области, со студентами и представителями вузов области. На встрече с главой региона были намечены перспективные направления сотрудничества. 

Вячеслав Федорищев поприветствовал коллег из Узбекистана. «Главы наших государств придают особое значение расширению взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. Президент России Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивает, что это полностью соответствует интересам наших дружественных народов, — отметил губернатор. — Мы высоко ценим динамично развивающееся стратегическое партнерство на межгосударственном уровне и видим свою задачу в том, чтобы наполнять его конкретным результатом и практическими делами на уровне нашего региона».

Самарскую область и Узбекистан связывают многолетние дружеские отношения. Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером региона, занимая одно из ведущих мест по объему внешней торговли, в том числе по объему экспортных поставок. 

«Мы продолжаем решать наиболее важные вопросы взаимодействия и оказывать максимальную поддержку предприятиям, заинтересованным в совместной кооперации и торгово-экономических отношениях с узбекскими коллегами», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.  

Глава региона подтвердил готовность Самарской области к расширению партнерства в сферах машиностроения, авиации, автокомпонентов, сельского хозяйства, продуктов питания, химической промышленности и других высокотехнологичных направлений. 

«Одним из конкурентных преимуществ нашего региона являются значительные компетенции в сфере автомобилестроения и производства автокомпонентов. Серьезные шаги в реализации совместных проектов готов предложить узбекским партнерам кластер автомобильной промышленности Самарской области», — сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, на встрече была отмечена заинтересованность Республики Узбекистан в инвестициях в сельскохозяйственные проекты. В связи с этим губернатор пригласил инвесторов Узбекистана к реализации комплексов по производству и переработке мяса птицы, созданию животноводческих и растениеводческого комплексов на территории Самарской области.

Продолжится сотрудничество в научно-образовательной сфере. «Самарская область очень привлекательна для желающих получить высшее, а также средне-специальное образование. Наши вузы входят в ТОП российских рейтингов и в международные рейтинги. Сегодня в наших вузах уже обучается более 800 молодых граждан из Узбекистана. И мы приглашаем к нам учиться тех, кто еще не выбрал учебное заведение по своей будущей профессии», — обратился глава региона к членам делегации.

Также будет развиваться взаимодействие в сфере туризма. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов выразил признательность Вячеславу Федорищеву и правительству Самарской области за подготовку программы визита и радушный прием. 

«Очень много полезной информации, насыщенный визит был. Имеется большой потенциал сотрудничества. Самарская область — один из ведущих торгово-экономических партнеров регионов Узбекистана в Приволжском федеральном округе. В этом мы еще раз убедились, посетив предприятия, Торгово-промышленную палату, где встретились с предпринимателями. Мы увидели огромный живой интерес к сотрудничеству», — подчеркнул Ботиржон Асадов. 

Он также выразил уверенность в продолжении работы по налаживанию взаимодействия с предприятиями-партнерами на площадках бизнес-форумов, в том числе в рамках «Иннопрома».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РФ отметил большой потенциал взаимодействия в сфере науки по итогам посещения Центра прорывных исследований «Информационные технологии в медицине».

«Наше посольство и генеральное консульство готовы к работе. Надеюсь, что до конца года мы нарастим сотрудничество. Все наработки предприятий, которые я видел, вселяют огромную уверенность в том, что в последующем мы можем добиться огромных результатов», — подчеркнул он.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской облпсти

Теги: Самара

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