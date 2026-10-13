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В следующем туре «Акрон» сыграет 28 октября на выезде с «Ростовом».
«Акрон» выиграл у «Локомотива» на выезде в матче Кубка России - 2:1
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«Акрон» выиграл у «Локомотива» на выезде в матче Кубка России - 2:1

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В следующем туре «Акрон» сыграет 28 октября на выезде с «Ростовом».

«Акрон» выиграл у «Локомотива» на выезде в матче Кубка России по пенальти со счетом 2:1, сообщает «Лента.ру».

Первый тайм не принес голов. Во второй половине игры счет на 48-й минуте открыл полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев.

Ответный мяч через 13 минут забил форвард тольяттинцев Артем Шуманский - 1:1.

Выяснение отношений перешло в серию пенальти, в ходе которой голкипер «Акрона» Игнат Тереховский отразил три одиннадцатиметровых удара.

В следующем туре «Акрон» сыграет 28 октября на выезде с «Ростовом».

Теги: Тольятти

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